Естонія надасть Україні допомогу на 100 млн євро у 2026 році, - міністр оборони Певкур

Естонія продовжить надавати Україні військову допомогу щонайменше на рівні 0,25% ВВП, що становить понад 100 млн євро. Переважну частину цієї суми спрямують через продукцію естонських підприємств.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Естонія продовжить рішуче підтримувати Україну в агресивній війні Росії. І наступного року ми дотримуватимемося принципу, що 0,25% нашого ВВП піде на допомогу Україні. Ми виходимо з військових потреб України, і наступного року естонські підприємства оборонної промисловості також відіграватимуть важливу роль", - заявив він.

Міністр також додав, що Естонія продовжить навчання українців та підтримку ІТ-рішень у сфері оборони України.