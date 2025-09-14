УКР
Естонія надасть Україні допомогу на 100 млн євро у 2026 році, - міністр оборони Певкур

Естонія продовжить надавати Україні військову допомогу щонайменше на рівні 0,25% ВВП, що становить понад 100 млн євро. Переважну частину цієї суми спрямують через продукцію естонських підприємств.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Естонія продовжить рішуче підтримувати Україну в агресивній війні Росії. І наступного року ми дотримуватимемося принципу, що 0,25% нашого ВВП піде на допомогу Україні. Ми виходимо з військових потреб України, і наступного року естонські підприємства оборонної промисловості також відіграватимуть важливу роль", - заявив він.

Міністр також додав, що Естонія продовжить навчання українців та підтримку ІТ-рішень у сфері оборони України.

+1
малюсінька країна, котру захоплять за годину, виділяє купу грошей міндічу на золотий унітаз у відні.
14.09.2025 14:08 Відповісти
+1
Навіть якщо товарами, зелені все одно більше половини вкрадуть.
14.09.2025 14:20 Відповісти
Для друга Зеленського - Міндіча то дріб'язок - ''зтиряє'' за тиждень.
14.09.2025 13:26 Відповісти
Читай не те, що тобі пишуть в твоїх темниках.)

14.09.2025 13:29 Відповісти
Головне-читати заголовки та шукати зраду.
14.09.2025 13:46 Відповісти
А кажуть, що економіка Європи 20 трлн, а рашка 2, тому в кацапів немає шансів фінансово проти України, але в нас є тільки 0,25% від тих коштів, тобто лише 50 млрд, і то їх немає, тому що не думаю, що умовна Португалія чи Греція тратять на на 0,25% своєї економіки
14.09.2025 13:54 Відповісти
Допомога Європи 0.1 свого ВВП
14.09.2025 13:59 Відповісти
Дякуємо!
14.09.2025 14:03 Відповісти
14.09.2025 14:08 Відповісти
Бо Мінливі закріпачили своїх громадян чоловічої статі, а малюсінька країна їм допомагає, бо не хоче разом зі своїми сусідами по НАТО воювати
14.09.2025 14:17 Відповісти
14.09.2025 14:20 Відповісти
То хай своїх солдатів потроху надсилають, їх то Міндич можливо вже не вкраде
14.09.2025 14:24 Відповісти
Дожились, європейські полубомжі допомогають повній злидні.
14.09.2025 15:12 Відповісти
 
 