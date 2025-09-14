РУС
Новости Помощь Украине от Эстонии
475 14

Эстония предоставит Украине помощь на 100 млн евро в 2026 году, - министр обороны Певкур

Ханно Певкур

Эстония продолжит оказывать Украине военную помощь как минимум на уровне 0,25% ВВП, что составляет более 100 млн евро. Большую часть этой суммы направят через продукцию эстонских предприятий.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Эстония продолжит решительно поддерживать Украину в агрессивной войне России. И в следующем году мы будем придерживаться принципа, что 0,25% нашего ВВП пойдет на помощь Украине. Мы исходим из военных потребностей Украины, и в следующем году эстонские предприятия оборонной промышленности также будут играть важную роль", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль и Певкур договариваются о совместных предприятиях с эстонскими производителями ОПК

Министр также добавил, что Эстония продолжит обучение украинцев и поддержку ИТ-решений в сфере обороны Украины.

Автор: 

помощь (8101) Эстония (1511)
+3
Дякуємо!
14.09.2025 14:03 Ответить
+2
малюсінька країна, котру захоплять за годину, виділяє купу грошей міндічу на золотий унітаз у відні.
14.09.2025 14:08 Ответить
+2
подоляцький хруню, який від страху бути ідентифікованим, ховається за вигаданим ''ніком'' --- ''темники'' - це винахід медведчуківської злодійської колаборантської владної банди - для захисту і виправдовувався злодійської влади.
Такі найняті платні подоляцькі боягузливі хруні як ти і відробляють криваві гроші банди Єрмака-Зеленського-Міндіча по ''темниках'' Литвина і Подоляка.
А в цей час, крадучи бюджетні народні кошти та міжнародну допомогу, банда Зеленського допомагає москальським окупантам щоденно вбивати Українських Воїнів - допомагаючи москальському ***** знищувати найбільш боєздатну частину Українського народу.
14.09.2025 18:04 Ответить
Для друга Зеленського - Міндіча то дріб'язок - ''зтиряє'' за тиждень.
14.09.2025 13:26 Ответить
Читай не те, що тобі пишуть в твоїх темниках.)

Переважну частину цієї суми спрямують через продукцію естонських підприємств. Джерело: https://censor.net/ua/n3574009
14.09.2025 13:29 Ответить
Головне-читати заголовки та шукати зраду.
14.09.2025 13:46 Ответить
На жаль, це не спростовує зміну відношення до України від т к б мовити платників податків тієї ж Естонії ... Чи Вам задається що прото так ростуть в Європі праві політичні погляди від виборів до виборів?
14.09.2025 18:53 Ответить
Нагадаю про збільшення внеску до НАТО ... Чи й надалі , як приклад, німці будуть продовжувати пити воду з-під крана, або медичні страхування будуть мінімальними у країнах Європи ?
А ********* буде розповідати в республіки Балтії рузькгаваярщаим про розкриття на мільярди корупційних скандалів в Україні...
14.09.2025 18:58 Ответить
подоляцький хруню, який від страху бути ідентифікованим, ховається за вигаданим ''ніком'' --- ''темники'' - це винахід медведчуківської злодійської колаборантської владної банди - для захисту і виправдовувався злодійської влади.
Такі найняті платні подоляцькі боягузливі хруні як ти і відробляють криваві гроші банди Єрмака-Зеленського-Міндіча по ''темниках'' Литвина і Подоляка.
А в цей час, крадучи бюджетні народні кошти та міжнародну допомогу, банда Зеленського допомагає москальським окупантам щоденно вбивати Українських Воїнів - допомагаючи москальському ***** знищувати найбільш боєздатну частину Українського народу.
14.09.2025 18:04 Ответить
А кажуть, що економіка Європи 20 трлн, а рашка 2, тому в кацапів немає шансів фінансово проти України, але в нас є тільки 0,25% від тих коштів, тобто лише 50 млрд, і то їх немає, тому що не думаю, що умовна Португалія чи Греція тратять на на 0,25% своєї економіки
14.09.2025 13:54 Ответить
Допомога Європи 0.1 свого ВВП
14.09.2025 13:59 Ответить
Дякуємо!
14.09.2025 14:03 Ответить
малюсінька країна, котру захоплять за годину, виділяє купу грошей міндічу на золотий унітаз у відні.
14.09.2025 14:08 Ответить
Бо Мінливі закріпачили своїх громадян чоловічої статі, а малюсінька країна їм допомагає, бо не хоче разом зі своїми сусідами по НАТО воювати
14.09.2025 14:17 Ответить
Навіть якщо товарами, зелені все одно більше половини вкрадуть.
14.09.2025 14:20 Ответить
То хай своїх солдатів потроху надсилають, їх то Міндич можливо вже не вкраде
14.09.2025 14:24 Ответить
Дожились, європейські полубомжі допомогають повній злидні.
14.09.2025 15:12 Ответить
 
 