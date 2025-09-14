Эстония предоставит Украине помощь на 100 млн евро в 2026 году, - министр обороны Певкур
Эстония продолжит оказывать Украине военную помощь как минимум на уровне 0,25% ВВП, что составляет более 100 млн евро. Большую часть этой суммы направят через продукцию эстонских предприятий.
Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Эстония продолжит решительно поддерживать Украину в агрессивной войне России. И в следующем году мы будем придерживаться принципа, что 0,25% нашего ВВП пойдет на помощь Украине. Мы исходим из военных потребностей Украины, и в следующем году эстонские предприятия оборонной промышленности также будут играть важную роль", - заявил он.
Министр также добавил, что Эстония продолжит обучение украинцев и поддержку ИТ-решений в сфере обороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Переважну частину цієї суми спрямують через продукцію естонських підприємств. Джерело: https://censor.net/ua/n3574009
А ********* буде розповідати в республіки Балтії рузькгаваярщаим про розкриття на мільярди корупційних скандалів в Україні...
Такі найняті платні подоляцькі боягузливі хруні як ти і відробляють криваві гроші банди Єрмака-Зеленського-Міндіча по ''темниках'' Литвина і Подоляка.
А в цей час, крадучи бюджетні народні кошти та міжнародну допомогу, банда Зеленського допомагає москальським окупантам щоденно вбивати Українських Воїнів - допомагаючи москальському ***** знищувати найбільш боєздатну частину Українського народу.