255 1

За добу на фронті майже 200 боєзіткнень. Найбільше - на Покровському та Сіверському напрямках, - Генштаб

Загалом протягом доби відбулося 187 боєзіткнень. Попри інтенсивність штурмів, українські воїни утримали позиції та завдали ворогу значних втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів сімома ракетами та 79 авіаційних ударів, скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4945 обстрілів, з них 117 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6337 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області, Ольгівка Херсонської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 боєзіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 15 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 28 керованих бомб, здійснив 193 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Мапи бойових дій
Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося десять боєзіткнень поблизу Вовчанська та у напрямку Одрадного.

Мапи бойових дій
Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Нова Кругляківка, Радьківка, Кіндрашівка, Куп’янськ та Степова Новоселівка.

Мапи бойових дій
Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку Ставків та поблизу населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Дробишеве, Торське.

Мапи бойових дій
Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 25 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.

Мапи бойових дій
Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Ступочок, Часового Яру та Олександро-Шультиного.

Мапи бойових дій
Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Плещіївки, Катеринівки, Олександро-Калинового, Полтавки, Щербинівки, Софіївки та Степанівки.

Мапи бойових дій
Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгороднє, Шахове, Вільне, Звірове, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та у бік Новопавлівки.

Мапи бойових дій
Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку противника поблизу населених пунктів Іванівка, Ялта, Воскресенка, Новоїванівка, Маліївка, Толстой, Олександроград, Тернове, Березове, Темирівка, Комишуваха, Ольгівське.

Мапи бойових дій
Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожу атаку поблизу Полтавки.

Бої на півдні

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Новоандріївки та Степногірська.

Бої на півдні

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів.

Бої на півдні

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та два артилерійські засоби російських загарбників.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 910 осіб. Також ворог втратив дві бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 323 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський заслухав доповідь Сирського: ЗСУ мають хороші результати у прикордонні Сумщини

Генштаб ЗС (7253) бойові дії (4605) війна в Україні (6150)
Зведення за 14 вересня:

@ "Запорізький напрямок:
На стику Запорізької та Дніпропетровської областей противник просунувся під Новомиколаївкою, на захід від Темирівки та вздовж лісосмуг у напрямку Новоіванівки на ділянці площею до 12 км².
Бої продовжуються на ближніх східних підступах до Новоіванівки, в районі Степногірська та у напрямку Приморського.

На сусідньому Великомихайлівському напрямку йдуть бої в районі Толстого, Зеленого Гаю, Новоселівки, Березового та на північ від останнього вздовж лісосмуг у напрямку балок на південь від Соснівки.

Великомихайлівський напрямок (Донецька область):
В Андріївці-Клевцовому противник зняв прапор однієї з бригад ЗСУ в районі ферми і написав на одному з будинків у східній частині населеного пункту «З днем ​​танкиста». Ситуація в Андріївці-Клевцовому переходить на уточнення.
У населеному пункті Толстой російські війська штурмують західну частину.

Костянтинівський напрямок:
Противник штурмує західну частину Олександро-Шультине та район між Предтечине та Олександро-Шультине.

Лиманський напрямок:
У Зарічному ситуація залишається динамічною, стабільної лінії контролю немає.
У Серебрянському лісі та у східній частині Національного природного парку «Святі Гори» розширено сіру зону до річки Жеребець, до і за якою діють російські маневрені групи та ДРГ.

Куп'янський напрямок:
В Куп'янську противник просунувся вздовж вулиці Давидова-Лучицького у північно-західній частині міста, де зайняв позиції у житловій забудові.
На північ від Степової Новоселівки російські війська штурмують у західному напрямку в районі балки.

Сумський напрямок:
За даними DeepState, бійці 225-го ОШП ЗСУ просунулися на північ і схід від Кондратівки у напрямку Костянтинівки та заказника на ділянці площею до 4.5 км². Також активні бойові дії продовжуються на південній околиці Юнаківки."
15.09.2025 08:46 Відповісти
 
 