За сутки на фронте почти 200 боестолкновений. Больше всего - на Покровском и Северском направлениях, - Генштаб
Всего в течение суток произошло 187 боестолкновений. Несмотря на интенсивность штурмов, украинские воины удержали позиции и нанесли врагу значительные потери.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара семью ракетами и 79 авиационных ударов, сбросив 117 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4945 обстрелов, из них 117 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6337 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Белогорье, Железнодорожное Запорожской области, Ольговка Херсонской области.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боестолкновений. Враг нанес два ракетных и 15 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 28 управляемых бомб, совершил 193 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло десять боестолкновений вблизи Волчанска и в направлении Отрадного.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Радьковка, Кондрашовка, Купянск и Степная Новоселовка.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении Ставков и вблизи населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодязи, Дробышево, Торское.
На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 25 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки, Дроновки, Выемки и Федоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Ступочек, Часова Яра и Александро-Шультино.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Плещиевки, Катериновки, Александро-Калиново, Полтавки, Щербиновки, Софиевки и Степановки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Федоровка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Сухецкое, Проминь, Лысовка, Удачное, Новоподгороднее, Шахово, Вольное, Зверево, Молодецкое, Новоукраинка, Филиал, Дачное, Новоивановка и в сторону Новопавловки.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 21 атаку противника вблизи населенных пунктов Ивановка, Ялта, Воскресенка, Новоивановка, Малиевка, Толстой, Александроград, Терновое, Березовое, Темировка, Камышеваха, Ольговское.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражескую атаку вблизи Полтавки.
На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Новоандреевки и Степногорска.
На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий оккупантов.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и два артиллерийских средства российских захватчиков.
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 910 человек. Также враг потерял две боевые бронированные машины, 35 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 323 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 84 единицы автомобильной и единицу специальной техники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@ "Запорізький напрямок:
На стику Запорізької та Дніпропетровської областей противник просунувся під Новомиколаївкою, на захід від Темирівки та вздовж лісосмуг у напрямку Новоіванівки на ділянці площею до 12 км².
Бої продовжуються на ближніх східних підступах до Новоіванівки, в районі Степногірська та у напрямку Приморського.
На сусідньому Великомихайлівському напрямку йдуть бої в районі Толстого, Зеленого Гаю, Новоселівки, Березового та на північ від останнього вздовж лісосмуг у напрямку балок на південь від Соснівки.
Великомихайлівський напрямок (Донецька область):
В Андріївці-Клевцовому противник зняв прапор однієї з бригад ЗСУ в районі ферми і написав на одному з будинків у східній частині населеного пункту «З днем танкиста». Ситуація в Андріївці-Клевцовому переходить на уточнення.
У населеному пункті Толстой російські війська штурмують західну частину.
Костянтинівський напрямок:
Противник штурмує західну частину Олександро-Шультине та район між Предтечине та Олександро-Шультине.
Лиманський напрямок:
У Зарічному ситуація залишається динамічною, стабільної лінії контролю немає.
У Серебрянському лісі та у східній частині Національного природного парку «Святі Гори» розширено сіру зону до річки Жеребець, до і за якою діють російські маневрені групи та ДРГ.
Куп'янський напрямок:
В Куп'янську противник просунувся вздовж вулиці Давидова-Лучицького у північно-західній частині міста, де зайняв позиції у житловій забудові.
На північ від Степової Новоселівки російські війська штурмують у західному напрямку в районі балки.
Сумський напрямок:
За даними DeepState, бійці 225-го ОШП ЗСУ просунулися на північ і схід від Кондратівки у напрямку Костянтинівки та заказника на ділянці площею до 4.5 км². Також активні бойові дії продовжуються на південній околиці Юнаківки."