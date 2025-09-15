За сутки на фронте почти 200 боестолкновений. Больше всего - на Покровском и Северском направлениях, - Генштаб

Всего в течение суток произошло 187 боестолкновений. Несмотря на интенсивность штурмов, украинские воины удержали позиции и нанесли врагу значительные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара семью ракетами и 79 авиационных ударов, сбросив 117 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4945 обстрелов, из них 117 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6337 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Белогорье, Железнодорожное Запорожской области, Ольговка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боестолкновений. Враг нанес два ракетных и 15 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 28 управляемых бомб, совершил 193 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении вчера произошло десять боестолкновений вблизи Волчанска и в направлении Отрадного.

Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Новая Кругляковка, Радьковка, Кондрашовка, Купянск и Степная Новоселовка.

Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в направлении Ставков и вблизи населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодязи, Дробышево, Торское.

Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили 25 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки, Дроновки, Выемки и Федоровки.

Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Ступочек, Часова Яра и Александро-Шультино.

Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Плещиевки, Катериновки, Александро-Калиново, Полтавки, Щербиновки, Софиевки и Степановки.

Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Федоровка, Никаноровка, Мирноград, Родинское, Сухецкое, Проминь, Лысовка, Удачное, Новоподгороднее, Шахово, Вольное, Зверево, Молодецкое, Новоукраинка, Филиал, Дачное, Новоивановка и в сторону Новопавловки.

Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 21 атаку противника вблизи населенных пунктов Ивановка, Ялта, Воскресенка, Новоивановка, Малиевка, Толстой, Александроград, Терновое, Березовое, Темировка, Камышеваха, Ольговское.

Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражескую атаку вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении противник дважды наступал вблизи Новоандреевки и Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий оккупантов.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и два артиллерийских средства российских захватчиков.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 910 человек. Также враг потерял две боевые бронированные машины, 35 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 323 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 84 единицы автомобильной и единицу специальной техники.

