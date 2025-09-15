Речник МЗС КНР Лінь Цзянь: Китай вживатиме заходів у разі санкцій НАТО через закупівлі нафти РФ
Китай пригрозив рішучими заходами у відповідь, якщо країни НАТО під тиском США запровадять мита або інші обмеження через закупівлі російської нафти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву речника МЗС Китаю Лінь Цзяня.
Як зазначається, Пекін від початку кризи займає "об’єктивну та неупереджену позицію" та закликає до просування мирних переговорів.
"Ми рішуче виступаємо проти того, щоб деякі сторони спрямовували це питання на Китай, і проти незаконних односторонніх санкцій та довгострокової юрисдикції щодо Китаю", - заявив дипломат.
Він додав, що у разі порушення законних прав та інтересів КНР Пекін вживатиме контрзаходів і захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку.
Нагадаємо, США закликатимуть партнерів по G7 запровадити вторинні мита від 50% до 100% на Китай та Індію за купівлю російської нафти
Китай перестане продавати в країни НАТО своє одноразове барахло чи електроавтомобілі?
Якби ще країни Європи відмовилися продавати Китаю свою інфраструктуру, то було б шикарно.
Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що їхня політсила має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управлінні економікою і побудові держави. Цю новину розтиражувало китайське державне інформагентство «Сіньхуа», оскільки про плани «слуг» запозичити управлінську мудрість Пекіна політик сказав в інтерв'ю китайським ЗМІ.
Сказав він це 1 липня, після презентації українського видання книги Сі Цзіньпіна, лідера КПК, «Сі Цзіньпін про державне управління».
Я довго -довго лиш допомагала дітям тут з онуками, повертаючись знову й знову додому ... Й могла бачити як світ по обидві сторони океану поступово , починаючи з США віддавав себе дешевій робочій силі . Як довго ще навіть трималася найпростіша побутова промисловість Європейських країн... А тепер зараз Китай захопив ТАКУ під себе рашистську підмогу ... Жах ! Потужні країни породили цього комуністичного монстра й як вони під нього ляжуть усі???
Так що все норм.