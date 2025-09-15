УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9864 відвідувача онлайн
Новини Експорт нафти РФ
1 354 13

Речник МЗС КНР Лінь Цзянь: Китай вживатиме заходів у разі санкцій НАТО через закупівлі нафти РФ

Китай

Китай пригрозив рішучими заходами у відповідь, якщо країни НАТО під тиском США запровадять мита або інші обмеження через закупівлі російської нафти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву речника МЗС Китаю Лінь Цзяня.

Як зазначається, Пекін від початку кризи займає "об’єктивну та неупереджену позицію" та закликає до просування мирних переговорів.

"Ми рішуче виступаємо проти того, щоб деякі сторони спрямовували це питання на Китай, і проти незаконних односторонніх санкцій та довгострокової юрисдикції щодо Китаю", - заявив дипломат.

Він додав, що у разі порушення законних прав та інтересів КНР Пекін вживатиме контрзаходів і захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку.

Нагадаємо, США закликатимуть партнерів по G7 запровадити вторинні мита від 50% до 100% на Китай та Індію за купівлю російської нафти

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту продовжують зростати через атаки українських дронів по Росії, – Reuters

Автор: 

Китай (4901) нафта (5843) росія (67711)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
ці косоокі точно будуть діяти на відміну від рудого імпотента .
показати весь коментар
15.09.2025 11:41 Відповісти
+3
проблема в тому ,шо червонодупі китайці з руснею , заохотили трампа поділити світ на трьох ...це важко переіначити ,тому шо консерватори США 70% йо* нуті російською кувалдою на всю голову , як венс з трампом ...
показати весь коментар
15.09.2025 11:47 Відповісти
+3
А чому адепт КПК арахамія мовчить? Йому що, важко з ідейними братами знайти спільну мову?
показати весь коментар
15.09.2025 11:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Європа стає на паузу? - чи санкції проти Китаю будуть?
показати весь коментар
15.09.2025 11:39 Відповісти
ці косоокі точно будуть діяти на відміну від рудого імпотента .
показати весь коментар
15.09.2025 11:41 Відповісти
та не потрібно називати їх косоокими, бо це расизм. тих організмів куди правильніше називати комуняками.
показати весь коментар
15.09.2025 12:16 Відповісти
Відповідь буде розгромна!
Китай перестане продавати в країни НАТО своє одноразове барахло чи електроавтомобілі?

Якби ще країни Європи відмовилися продавати Китаю свою інфраструктуру, то було б шикарно.
показати весь коментар
15.09.2025 11:46 Відповісти
проблема в тому ,шо червонодупі китайці з руснею , заохотили трампа поділити світ на трьох ...це важко переіначити ,тому шо консерватори США 70% йо* нуті російською кувалдою на всю голову , як венс з трампом ...
показати весь коментар
15.09.2025 11:47 Відповісти
А чому адепт КПК арахамія мовчить? Йому що, важко з ідейними братами знайти спільну мову?
показати весь коментар
15.09.2025 11:49 Відповісти
Так вони ж уже з пісдсвинком Китаю Пінвічним В"єтнамом вже співПРацюють - Подоляка послали ферми ботів розводити
показати весь коментар
15.09.2025 11:53 Відповісти
"Вєрной дорогой ідьом таварісчі!"

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що їхня політсила має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управлінні економікою і побудові держави. Цю новину розтиражувало китайське державне інформагентство «Сіньхуа», оскільки про плани «слуг» запозичити управлінську мудрість Пекіна політик сказав в інтерв'ю китайським ЗМІ.

Сказав він це 1 липня, після презентації українського видання книги Сі Цзіньпіна, лідера КПК, «Сі Цзіньпін про державне управління».
показати весь коментар
15.09.2025 11:57 Відповісти
Цей монстр котрого виростила сама жадібна до дешевих грошей Америка, ще себе покаже!
Я довго -довго лиш допомагала дітям тут з онуками, повертаючись знову й знову додому ... Й могла бачити як світ по обидві сторони океану поступово , починаючи з США віддавав себе дешевій робочій силі . Як довго ще навіть трималася найпростіша побутова промисловість Європейських країн... А тепер зараз Китай захопив ТАКУ під себе рашистську підмогу ... Жах ! Потужні країни породили цього комуністичного монстра й як вони під нього ляжуть усі???
показати весь коментар
15.09.2025 11:51 Відповісти
А НАТО санкцій не запроваджує. 😁

Так що все норм.
показати весь коментар
15.09.2025 11:58 Відповісти
Нехай відморозять собі вуха назло НАТО.
показати весь коментар
15.09.2025 12:12 Відповісти
Україна перша повинна заборонити ввіз китайських автомобілів. Вдумайтеся, китай завозить в Україну електромобілі по 0 митним ставкам. При цьому щоб купити авто із Європи українці платять скажені побори. І ще ми комусь розказуємо щоб не купували рашистську нафту
показати весь коментар
15.09.2025 12:16 Відповісти
Я з задоволенням буду купувати товари українського виробництва. Навіть дорожче. Напишіть, будь ласка, де можна їх знайти. Дякую.
показати весь коментар
15.09.2025 12:22 Відповісти
 
 