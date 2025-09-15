Речник МЗС КНР Лінь Цзянь: Китай вживатиме заходів у разі санкцій НАТО через закупівлі нафти РФ

Китай пригрозив рішучими заходами у відповідь, якщо країни НАТО під тиском США запровадять мита або інші обмеження через закупівлі російської нафти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву речника МЗС Китаю Лінь Цзяня.

Як зазначається, Пекін від початку кризи займає "об’єктивну та неупереджену позицію" та закликає до просування мирних переговорів.

"Ми рішуче виступаємо проти того, щоб деякі сторони спрямовували це питання на Китай, і проти незаконних односторонніх санкцій та довгострокової юрисдикції щодо Китаю", - заявив дипломат.

Він додав, що у разі порушення законних прав та інтересів КНР Пекін вживатиме контрзаходів і захищатиме свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку.

Нагадаємо, США закликатимуть партнерів по G7 запровадити вторинні мита від 50% до 100% на Китай та Індію за купівлю російської нафти

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту продовжують зростати через атаки українських дронів по Росії, – Reuters