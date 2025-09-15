Спикер МИД КНР Линь Цзянь: Китай примет меры в случае санкций НАТО из-за закупок нефти РФ
Китай пригрозил решительными ответными мерами, если страны НАТО под давлением США введут пошлины или другие ограничения из-за закупок российской нефти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление представителя МИД Китая Линь Цзяня.
Как отмечается, Пекин с начала кризиса занимает "объективную и беспристрастную позицию" и призывает к продвижению мирных переговоров.
"Мы решительно выступаем против того, чтобы некоторые стороны направляли этот вопрос на Китай, и против незаконных односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции в отношении Китая", - заявил дипломат.
Он добавил, что в случае нарушения законных прав и интересов КНР Пекин будет принимать контрмеры и защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития.
Напомним, США будут призывать партнеров по G7 ввести вторичные пошлины от 50% до 100% на Китай и Индию за покупку российской нефти.
Китай перестане продавати в країни НАТО своє одноразове барахло чи електроавтомобілі?
Якби ще країни Європи відмовилися продавати Китаю свою інфраструктуру, то було б шикарно.
Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що їхня політсила має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управлінні економікою і побудові держави. Цю новину розтиражувало китайське державне інформагентство «Сіньхуа», оскільки про плани «слуг» запозичити управлінську мудрість Пекіна політик сказав в інтерв'ю китайським ЗМІ.
Сказав він це 1 липня, після презентації українського видання книги Сі Цзіньпіна, лідера КПК, «Сі Цзіньпін про державне управління».
Я довго -довго лиш допомагала дітям тут з онуками, повертаючись знову й знову додому ... Й могла бачити як світ по обидві сторони океану поступово , починаючи з США віддавав себе дешевій робочій силі . Як довго ще навіть трималася найпростіша побутова промисловість Європейських країн... А тепер зараз Китай захопив ТАКУ під себе рашистську підмогу ... Жах ! Потужні країни породили цього комуністичного монстра й як вони під нього ляжуть усі???
Так що все норм.