РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9366 посетителей онлайн
Новости Экспорт нефти РФ
1 881 18

Спикер МИД КНР Линь Цзянь: Китай примет меры в случае санкций НАТО из-за закупок нефти РФ

Китай

Китай пригрозил решительными ответными мерами, если страны НАТО под давлением США введут пошлины или другие ограничения из-за закупок российской нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление представителя МИД Китая Линь Цзяня.

Как отмечается, Пекин с начала кризиса занимает "объективную и беспристрастную позицию" и призывает к продвижению мирных переговоров.

"Мы решительно выступаем против того, чтобы некоторые стороны направляли этот вопрос на Китай, и против незаконных односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции в отношении Китая", - заявил дипломат.

Он добавил, что в случае нарушения законных прав и интересов КНР Пекин будет принимать контрмеры и защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития.

Напомним, США будут призывать партнеров по G7 ввести вторичные пошлины от 50% до 100% на Китай и Индию за покупку российской нефти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть продолжают расти из-за атак украинских дронов по России, - Reuters

Автор: 

Китай (3176) нефть (1998) россия (97183)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
ці косоокі точно будуть діяти на відміну від рудого імпотента .
показать весь комментарий
15.09.2025 11:41 Ответить
+4
проблема в тому ,шо червонодупі китайці з руснею , заохотили трампа поділити світ на трьох ...це важко переіначити ,тому шо консерватори США 70% йо* нуті російською кувалдою на всю голову , як венс з трампом ...
показать весь комментарий
15.09.2025 11:47 Ответить
+4
А чому адепт КПК арахамія мовчить? Йому що, важко з ідейними братами знайти спільну мову?
показать весь комментарий
15.09.2025 11:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Європа стає на паузу? - чи санкції проти Китаю будуть?
показать весь комментарий
15.09.2025 11:39 Ответить
ці косоокі точно будуть діяти на відміну від рудого імпотента .
показать весь комментарий
15.09.2025 11:41 Ответить
та не потрібно називати їх косоокими, бо це расизм. тих організмів куди правильніше називати комуняками.
показать весь комментарий
15.09.2025 12:16 Ответить
а ще не можно називати кацапів кацапами ! наскільки я пам'ятаю з дитинства комунізм не передбачає приватну власність , тож питання звідки в Китаї мільйонери ?
показать весь комментарий
15.09.2025 12:31 Ответить
Та все просто - малину продавали. Кириленко може підтвердити.
показать весь комментарий
15.09.2025 13:18 Ответить
Відповідь буде розгромна!
Китай перестане продавати в країни НАТО своє одноразове барахло чи електроавтомобілі?

Якби ще країни Європи відмовилися продавати Китаю свою інфраструктуру, то було б шикарно.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:46 Ответить
проблема в тому ,шо червонодупі китайці з руснею , заохотили трампа поділити світ на трьох ...це важко переіначити ,тому шо консерватори США 70% йо* нуті російською кувалдою на всю голову , як венс з трампом ...
показать весь комментарий
15.09.2025 11:47 Ответить
А чому адепт КПК арахамія мовчить? Йому що, важко з ідейними братами знайти спільну мову?
показать весь комментарий
15.09.2025 11:49 Ответить
Так вони ж уже з пісдсвинком Китаю Пінвічним В"єтнамом вже співПРацюють - Подоляка послали ферми ботів розводити
показать весь комментарий
15.09.2025 11:53 Ответить
"Вєрной дорогой ідьом таварісчі!"

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що їхня політсила має намір переймати досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управлінні економікою і побудові держави. Цю новину розтиражувало китайське державне інформагентство «Сіньхуа», оскільки про плани «слуг» запозичити управлінську мудрість Пекіна політик сказав в інтерв'ю китайським ЗМІ.

Сказав він це 1 липня, після презентації українського видання книги Сі Цзіньпіна, лідера КПК, «Сі Цзіньпін про державне управління».
показать весь комментарий
15.09.2025 11:57 Ответить
Цей монстр котрого виростила сама жадібна до дешевих грошей Америка, ще себе покаже!
Я довго -довго лиш допомагала дітям тут з онуками, повертаючись знову й знову додому ... Й могла бачити як світ по обидві сторони океану поступово , починаючи з США віддавав себе дешевій робочій силі . Як довго ще навіть трималася найпростіша побутова промисловість Європейських країн... А тепер зараз Китай захопив ТАКУ під себе рашистську підмогу ... Жах ! Потужні країни породили цього комуністичного монстра й як вони під нього ляжуть усі???
показать весь комментарий
15.09.2025 11:51 Ответить
А НАТО санкцій не запроваджує. 😁

Так що все норм.
показать весь комментарий
15.09.2025 11:58 Ответить
Нехай відморозять собі вуха назло НАТО.
показать весь комментарий
15.09.2025 12:12 Ответить
Україна перша повинна заборонити ввіз китайських автомобілів. Вдумайтеся, китай завозить в Україну електромобілі по 0 митним ставкам. При цьому щоб купити авто із Європи українці платять скажені побори. І ще ми комусь розказуємо щоб не купували рашистську нафту
показать весь комментарий
15.09.2025 12:16 Ответить
Я з задоволенням буду купувати товари українського виробництва. Навіть дорожче. Напишіть, будь ласка, де можна їх знайти. Дякую.
показать весь комментарий
15.09.2025 12:22 Ответить
Так всі європейські електрики все одно на кєтайських батарейках.
показать весь комментарий
15.09.2025 12:37 Ответить
Тут ключове не ,,китайські,, а ,,електричні,,.
показать весь комментарий
15.09.2025 12:55 Ответить
Яких заходів? Почнуть масово солити горобців, шоб якось дотягнути до весни? Єдине, шо може заспокоювати вузькооких, шо трампон вже раз обісрався з китаєм, то другого разу він це робити не буде. А санкції будуть мати ефект тільки коли США і Європа введуть їх синхронно і узгоджено.
показать весь комментарий
15.09.2025 12:55 Ответить
 
 