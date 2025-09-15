Спикер МИД КНР Линь Цзянь: Китай примет меры в случае санкций НАТО из-за закупок нефти РФ

Китай пригрозил решительными ответными мерами, если страны НАТО под давлением США введут пошлины или другие ограничения из-за закупок российской нефти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление представителя МИД Китая Линь Цзяня.

Как отмечается, Пекин с начала кризиса занимает "объективную и беспристрастную позицию" и призывает к продвижению мирных переговоров.

"Мы решительно выступаем против того, чтобы некоторые стороны направляли этот вопрос на Китай, и против незаконных односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции в отношении Китая", - заявил дипломат.

Он добавил, что в случае нарушения законных прав и интересов КНР Пекин будет принимать контрмеры и защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития.

Напомним, США будут призывать партнеров по G7 ввести вторичные пошлины от 50% до 100% на Китай и Индию за покупку российской нефти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть продолжают расти из-за атак украинских дронов по России, - Reuters