Starlink вже відновив роботу для більшості користувачів

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink наразі вже відновив роботу для більшості користувачів після ранкової збою. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Як зазначається, раніше на сайті Starlink з’явилося повідомлення про технічні проблеми без надання додаткових деталей.

"Starlink наразі зазнає перебоїв у роботі. Наша команда розслідує проблему, - йшлося у повідомленні. Згодом воно було видалене.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що збій у роботі Starlink вплинув на всю лінію фронту війни з Росією, починаючи з 07:28 за місцевим часом (04:28 GMT).

Читайте: Держдеп США погодив продаж Starlink та Patriot Україні

"Українські війська сильно залежать від терміналів Starlink компанії SpaceX для бойового зв'язку та деяких операцій з безпілотниками. За словами чиновників, в Україні наразі працює понад 50 000 терміналів", - пише видання.

Автор: 

Starlink (283) Бровді Роберт Мадяр (51)
це схоже на провокацію
15.09.2025 12:41 Відповісти
Треба мати свої супутники - Україна батьківщина Королева,Батьківщина літака Мрія , країна Південмаша
пропоную у Румунії почати спільно виробляти супутники .
15.09.2025 13:57 Відповісти
 
 