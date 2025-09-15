РУС
Новости Сбой в работе Starlink
Starlink уже возобновил работу для большинства пользователей

Starlink

Спутниковый интернет-сервис Starlink сейчас уже возобновил работу для большинства пользователей после утреннего сбоя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, ранее на сайте Starlink появилось сообщение о технических проблемах без предоставления дополнительных деталей.

"Starlink в настоящее время испытывает перебои в работе. Наша команда расследует проблему, - говорилось в сообщении. Впоследствии оно было удалено.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что сбой в работе Starlink повлиял на всю линию фронта войны с Россией, начиная с 07:28 по местному времени (04:28 GMT).

Читайте: Госдеп США согласовал продажу Starlink и Patriot Украине

"Украинские войска сильно зависят от терминалов Starlink компании SpaceX для боевой связи и некоторых операций с беспилотниками. По словам чиновников, в Украине сейчас работает более 50 000 терминалов", - пишет издание.

Starlink (128) Бровди Роберт Мадяр (51)
