Starlink уже возобновил работу для большинства пользователей

Спутниковый интернет-сервис Starlink сейчас уже возобновил работу для большинства пользователей после утреннего сбоя.

The Guardian

Как отмечается, ранее на сайте Starlink появилось сообщение о технических проблемах без предоставления дополнительных деталей.

"Starlink в настоящее время испытывает перебои в работе. Наша команда расследует проблему, - говорилось в сообщении. Впоследствии оно было удалено.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что сбой в работе Starlink повлиял на всю линию фронта войны с Россией, начиная с 07:28 по местному времени (04:28 GMT).

"Украинские войска сильно зависят от терминалов Starlink компании SpaceX для боевой связи и некоторых операций с беспилотниками. По словам чиновников, в Украине сейчас работает более 50 000 терминалов", - пишет издание.