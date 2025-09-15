УКР
Новини
На Київщині внаслідок вибуху невідомого предмету загинула жінка та поранений чоловік

У Броварському районі біля сміттєвого бака вибухнув невідомий предмет

У Броварському районі біля сміттєвого бака вибухнув невідомий предмет. Внаслідок цього загинула 57-річна жінка, 40-річний чоловік отримав поранення.

Як пише Цензор.НЕТ, на місці працюють вибухотехніки, рятувальники та слідчо-оперативна група. Походження і причини вибуху встановлюють, повідомляє поліція Київської області. 

"Сьогодні, 15 вересня, близько 10:00 до поліції надійшло повідомлення про вибух у селі Морозівка Баришівської громади. Правоохоронці проводять огляд місця події, вилучають речові докази та опитують свідків. Наразі встановлюються всі обставини інциденту та походження вибухонебезпечного предмета".

Читайте: Три людини загинули внаслідок російських обстрілів Запорізької області

