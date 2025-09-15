На Киевщине в результате взрыва неизвестного предмета погибла женщина и ранен мужчина
В Броварском районе возле мусорного бака взорвался неизвестный предмет. В результате этого погибла 57-летняя женщина, 40-летний мужчина получил ранения.
Как пишет Цензор.НЕТ, на месте работают взрывотехники, спасатели и следственно-оперативная группа. Происхождение и причины взрыва устанавливают, сообщает полиция Киевской области.
"Сегодня, 15 сентября, около 10:00 в полицию поступило сообщение о взрыве в селе Морозовка Барышевской громады. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента и происхождение взрывоопасного предмета".
