На Киевщине в результате взрыва неизвестного предмета погибла женщина и ранен мужчина

В Броварском районе возле мусорного бака взорвался неизвестный предмет

В Броварском районе возле мусорного бака взорвался неизвестный предмет. В результате этого погибла 57-летняя женщина, 40-летний мужчина получил ранения.

Как пишет Цензор.НЕТ, на месте работают взрывотехники, спасатели и следственно-оперативная группа. Происхождение и причины взрыва устанавливают, сообщает полиция Киевской области.

"Сегодня, 15 сентября, около 10:00 в полицию поступило сообщение о взрыве в селе Морозовка Барышевской громады. Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства и опрашивают свидетелей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента и происхождение взрывоопасного предмета".

взрыв (6901) Киевская область (4346) жертва (319) Броварский район (31)
