Греція підтримує участь України у переговорах ЄС та США щодо припинення війни, - прем’єр Міцотакіс

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив підтримку консультаціям між Європейським Союзом та США щодо припинення російської агресії проти України.

Про це він заявив на спільній із президентом Європейської ради Антоніу Коштою пресконференції в Афінах, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що такі дискусії мають проходити за участю України, із повагою до її кордонів та гарантій безпеки.

Міцотакіс додав, що основою гарантій безпеки для недопущення подальшої агресії РФ мають стати сильні Збройні сили України. Прем’єр також підкреслив недопустимість порушення повітряного простору держав-членів ЄС і висловив солідарність із Польщею, де нещодавно збили кілька російських дронів.

За його словами, Греція як країна, що "не піддається ревізіонізму", відстоює суверенітет та територіальну цілісність держав-членів ЄС.

