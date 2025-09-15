Греция поддерживает участие Украины в переговорах ЕС и США о прекращении войны, - премьер Мицотакис

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил поддержку консультациям между Европейским Союзом и США по прекращению российской агрессии против Украины.

Об этом он заявил на совместной с президентом Европейского совета Антониу Коштой пресс-конференции в Афинах, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что такие дискуссии должны проходить с участием Украины, с уважением к ее границам и гарантиям безопасности.

Мицотакис добавил, что основой гарантий безопасности для недопущения дальнейшей агрессии РФ должны стать сильные Вооруженные силы Украины. Премьер также подчеркнул недопустимость нарушения воздушного пространства государств-членов ЕС и выразил солидарность с Польшей, где недавно сбили несколько российских дронов.

По его словам, Греция как страна, которая "не поддается ревизионизму", отстаивает суверенитет и территориальную целостность государств-членов ЕС.

