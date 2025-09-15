РУС
Греция поддерживает участие Украины в переговорах ЕС и США о прекращении войны, - премьер Мицотакис

Міцотакіс

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразил поддержку консультациям между Европейским Союзом и США по прекращению российской агрессии против Украины.

Об этом он заявил на совместной с президентом Европейского совета Антониу Коштой пресс-конференции в Афинах, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что такие дискуссии должны проходить с участием Украины, с уважением к ее границам и гарантиям безопасности.

Мицотакис добавил, что основой гарантий безопасности для недопущения дальнейшей агрессии РФ должны стать сильные Вооруженные силы Украины. Премьер также подчеркнул недопустимость нарушения воздушного пространства государств-членов ЕС и выразил солидарность с Польшей, где недавно сбили несколько российских дронов.

По его словам, Греция как страна, которая "не поддается ревизионизму", отстаивает суверенитет и территориальную целостность государств-членов ЕС.

Греция (734) Евросоюз (17562) прекращения огня (346)
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс висловив підтримку .а що цією підтримкою можна хоч одно ращиста прибити...???
15.09.2025 15:07 Ответить
Підтірку.
15.09.2025 15:16 Ответить
Потужно.
15.09.2025 15:10 Ответить
а фашистська ********* братиме участь?ні))тоді викреслюємо
15.09.2025 16:12 Ответить
 
 