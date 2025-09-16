Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок обстрілів Харківщини
15 вересня внаслідок ударів РФ по Харківщині одна людина загинула, ще четверо — поранені.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Так вранці 15 вересня у м. Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу загинув 61-річний чоловік.
У с. Борова Ізюмського району близько 09:40 російський FPV-дрон влучив у цивільне авто. Поранення отримали 71-річний чоловік та його 40-річний син.
Орієнтовно о 15:30 FPV-дрони ворога вдарили по с. Тимофіївка Золочівської ОТГ Богодухівського району: пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди та лінії електромережі. Постраждалих немає.
Крім того, близько 19:00 російський безпілотник, тип якого встановлюється, атакував с. Березівка Куп’янського району. Чоловік та жінка отримали поранення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль