Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок обстрілів Харківщини

15 вересня внаслідок ударів РФ по Харківщині одна людина загинула, ще четверо — поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Так вранці 15 вересня у м. Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу загинув 61-річний чоловік.

У с. Борова Ізюмського району близько 09:40 російський FPV-дрон влучив у цивільне авто. Поранення отримали 71-річний чоловік та його 40-річний син.

Орієнтовно о 15:30 FPV-дрони ворога вдарили по с. Тимофіївка Золочівської ОТГ Богодухівського району: пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди та лінії електромережі. Постраждалих немає.

Крім того, близько 19:00 російський безпілотник, тип якого встановлюється, атакував с. Березівка Куп’янського району. Чоловік та жінка отримали поранення.

