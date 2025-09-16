Один человек погиб, еще четверо ранены в результате обстрелов Харьковской области
15 сентября в результате ударов РФ по Харьковщине один человек погиб, еще четверо - ранены.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Так утром 15 сентября в г. Купянск в результате вражеского обстрела погиб 61-летний мужчина.
В с. Боровая Изюмского района около 09:40 российский FPV-дрон попал в гражданское авто. Ранения получили 71-летний мужчина и его 40-летний сын.
Ориентировочно в 15:30 FPV-дроны врага ударили по с. Тимофеевка Золочевской ОТГ Богодуховского района: поврежден жилой дом, хозяйственные постройки и линии электросети. Пострадавших нет.
Кроме того, около 19:00 российский беспилотник, тип которого устанавливается, атаковал с. Березовка Купянского района. Мужчина и женщина получили ранения.
