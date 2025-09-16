УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10319 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії
2 763 11

ЄС відклав представлення 19-го пакета санкцій проти Росії, - Politico

США запровадили санкції проти трьох російських компаній та низки кораблів РФ

19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії не буде представлений у середу, як планувалося раніше.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, питання зняли з порядку денного Coreper II - Комітету постійних представників урядів держав-членів. Причиною став тиск президента США Дональда Трампа та самого Євросоюзу на Словаччину й Угорщину з вимогою скоротити залежність від російської нафти.

"Інформацію було повідомлено столицям пізно вдень у понеділок, без жодних подробиць про те, коли будуть оприлюднені санкції. Речник Європейської комісії відмовився від коментарів", - зазначає Politico.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю та Індії, - Bloomberg

Автор: 

санкції (12714) Євросоюз (14123)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Ви ще не зрозуміли що це все гра ? Тампон не хоче і не збирається вводити ніяких санкцій проти свого дружбана ***** і вже рік шукає привід цього не робити. А інші два дружбани Орбан і Фіцо які блокують пакети санкцій беруть удар на себе і допомагають відвести критику від Тампона
показати весь коментар
16.09.2025 10:50 Відповісти
+8
От і всьо. От ваші гарантії і санкції і мирні угоди. ***** буде завтра Париж і Берлін бомбити і ніхто нічого йому не зробить
показати весь коментар
16.09.2025 10:38 Відповісти
+6
Чомусь я не здивований.
показати весь коментар
16.09.2025 10:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чомусь я не здивований.
показати весь коментар
16.09.2025 10:33 Відповісти
Так само. Якшо там почав мелькати "краснов".
показати весь коментар
16.09.2025 10:36 Відповісти
От і всьо. От ваші гарантії і санкції і мирні угоди. ***** буде завтра Париж і Берлін бомбити і ніхто нічого йому не зробить
показати весь коментар
16.09.2025 10:38 Відповісти
Если бы, да хотя бы вместо 20 герберов шахеды с БЧ запустил, но такого подарка скорее всего нам не видать
показати весь коментар
16.09.2025 12:01 Відповісти
А шо там тиснути? - сильний Трамп хотячи однією лівою скрутив би шиї Орбану і Фіцо
показати весь коментар
16.09.2025 10:41 Відповісти
Ви ще не зрозуміли що це все гра ? Тампон не хоче і не збирається вводити ніяких санкцій проти свого дружбана ***** і вже рік шукає привід цього не робити. А інші два дружбани Орбан і Фіцо які блокують пакети санкцій беруть удар на себе і допомагають відвести критику від Тампона
показати весь коментар
16.09.2025 10:50 Відповісти
І всі вони поляжуть першими на фронтах світовоі війни
показати весь коментар
16.09.2025 12:13 Відповісти
******! вигодувала нового гітлера а Україна розйобується за них!
показати весь коментар
16.09.2025 10:43 Відповісти
Ахахахаха. Ось вам європейські "союзники"/"друзі"/"партнери".

Не забудьте Трампа покритикувати і якось його "креативно" образити.
показати весь коментар
16.09.2025 11:26 Відповісти
Вони лише вічно щось розглядають, а ми гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
показати весь коментар
16.09.2025 12:21 Відповісти
Може і так: не вводимо санкцій, а ви дронами у Європу за залітайте.
показати весь коментар
16.09.2025 12:30 Відповісти
 
 