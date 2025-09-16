2 763 11
ЄС відклав представлення 19-го пакета санкцій проти Росії, - Politico
19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії не буде представлений у середу, як планувалося раніше.
Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, питання зняли з порядку денного Coreper II - Комітету постійних представників урядів держав-членів. Причиною став тиск президента США Дональда Трампа та самого Євросоюзу на Словаччину й Угорщину з вимогою скоротити залежність від російської нафти.
"Інформацію було повідомлено столицям пізно вдень у понеділок, без жодних подробиць про те, коли будуть оприлюднені санкції. Речник Європейської комісії відмовився від коментарів", - зазначає Politico.
Топ коментарі
+10 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар16.09.2025 10:50 Відповісти Посилання
+8 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар16.09.2025 10:38 Відповісти Посилання
+6 Старый зольдат
показати весь коментар16.09.2025 10:33 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не забудьте Трампа покритикувати і якось його "креативно" образити.