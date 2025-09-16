ЄС відклав представлення 19-го пакета санкцій проти Росії, - Politico

19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії не буде представлений у середу, як планувалося раніше.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, питання зняли з порядку денного Coreper II - Комітету постійних представників урядів держав-членів. Причиною став тиск президента США Дональда Трампа та самого Євросоюзу на Словаччину й Угорщину з вимогою скоротити залежність від російської нафти.

"Інформацію було повідомлено столицям пізно вдень у понеділок, без жодних подробиць про те, коли будуть оприлюднені санкції. Речник Європейської комісії відмовився від коментарів", - зазначає Politico.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю та Індії, - Bloomberg