ЕС отложил представление 19-го пакета санкций против России, - Politico

19-й пакет санкций Европейского Союза против России не будет представлен в среду, как планировалось ранее.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, вопрос сняли с повестки дня Coreper II - Комитета постоянных представителей правительств государств-членов. Причиной стало давление президента США Дональда Трампа и самого Евросоюза на Словакию и Венгрию с требованием сократить зависимость от российской нефти.

"Информация была сообщена столицам поздно днем в понедельник, без каких-либо подробностей о том, когда будут обнародованы санкции. Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев", - отмечает Politico.

