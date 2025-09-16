РУС
ЕС отложил представление 19-го пакета санкций против России, - Politico

США ввели санкции против трех российских компаний и ряда кораблей РФ

19-й пакет санкций Европейского Союза против России не будет представлен в среду, как планировалось ранее.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, вопрос сняли с повестки дня Coreper II - Комитета постоянных представителей правительств государств-членов. Причиной стало давление президента США Дональда Трампа и самого Евросоюза на Словакию и Венгрию с требованием сократить зависимость от российской нефти.

"Информация была сообщена столицам поздно днем в понедельник, без каких-либо подробностей о том, когда будут обнародованы санкции. Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев", - отмечает Politico.

санкции (11848) Евросоюз (17570)
+9
Ви ще не зрозуміли що це все гра ? Тампон не хоче і не збирається вводити ніяких санкцій проти свого дружбана ***** і вже рік шукає привід цього не робити. А інші два дружбани Орбан і Фіцо які блокують пакети санкцій беруть удар на себе і допомагають відвести критику від Тампона
16.09.2025 10:50 Ответить
+7
От і всьо. От ваші гарантії і санкції і мирні угоди. ***** буде завтра Париж і Берлін бомбити і ніхто нічого йому не зробить
16.09.2025 10:38 Ответить
+5
Чомусь я не здивований.
16.09.2025 10:33 Ответить
Чомусь я не здивований.
16.09.2025 10:33 Ответить
Так само. Якшо там почав мелькати "краснов".
16.09.2025 10:36 Ответить
От і всьо. От ваші гарантії і санкції і мирні угоди. ***** буде завтра Париж і Берлін бомбити і ніхто нічого йому не зробить
16.09.2025 10:38 Ответить
Если бы, да хотя бы вместо 20 герберов шахеды с БЧ запустил, но такого подарка скорее всего нам не видать
16.09.2025 12:01 Ответить
А шо там тиснути? - сильний Трамп хотячи однією лівою скрутив би шиї Орбану і Фіцо
16.09.2025 10:41 Ответить
Ви ще не зрозуміли що це все гра ? Тампон не хоче і не збирається вводити ніяких санкцій проти свого дружбана ***** і вже рік шукає привід цього не робити. А інші два дружбани Орбан і Фіцо які блокують пакети санкцій беруть удар на себе і допомагають відвести критику від Тампона
16.09.2025 10:50 Ответить
І всі вони поляжуть першими на фронтах світовоі війни
16.09.2025 12:13 Ответить
******! вигодувала нового гітлера а Україна розйобується за них!
16.09.2025 10:43 Ответить
Ахахахаха. Ось вам європейські "союзники"/"друзі"/"партнери".

Не забудьте Трампа покритикувати і якось його "креативно" образити.
16.09.2025 11:26 Ответить
Вони лише вічно щось розглядають, а ми гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
16.09.2025 12:21 Ответить
 
 