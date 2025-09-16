ЕС отложил представление 19-го пакета санкций против России, - Politico
19-й пакет санкций Европейского Союза против России не будет представлен в среду, как планировалось ранее.
Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, вопрос сняли с повестки дня Coreper II - Комитета постоянных представителей правительств государств-членов. Причиной стало давление президента США Дональда Трампа и самого Евросоюза на Словакию и Венгрию с требованием сократить зависимость от российской нефти.
"Информация была сообщена столицам поздно днем в понедельник, без каких-либо подробностей о том, когда будут обнародованы санкции. Представитель Европейской комиссии отказался от комментариев", - отмечает Politico.
Не забудьте Трампа покритикувати і якось його "креативно" образити.