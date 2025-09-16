УКР
Новини Атака дронів на регіони РФ
6 138 17

Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ. ВIДЕО

У ніч на 16 вересня Сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удару було завдано підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом — понад 20 видів нафтопродуктів.

Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил рф", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Генштаб ЗС (7260) росія (67739) Удари по РФ (536)
Топ коментарі
+18
Гарна новина...
16.09.2025 10:47 Відповісти
+13
Палати та вибухати має вся Моськовія, від Кенігсберга до Анадиря !!))
16.09.2025 10:51 Відповісти
+10
Так багато дронів з України, на уліцах саратафа!!! Двіжуха ******, прийшла на НПЗ !!!
16.09.2025 10:57 Відповісти
НПЗ загорівся від невдалої роботи зеніток рашиської ППО.....
16.09.2025 11:14 Відповісти
До острова Ратманова в Берінговій протоці.
16.09.2025 11:40 Відповісти
Як кукурікав товариш Сралін : с каждим днем все радоснее жить. Нам, а не козломордій кацапні.
16.09.2025 10:54 Відповісти
Моцковия в стратегическом смысле войну ПРОИГРАЛА:

ПРОИГРЫШ доказывает тот факт, что моцковские уроды, имеющие статус Первой ядерной державы мира, войска государства, которое в 30 раз больше Украины, за 3 года 7 месяцев непрерывной войны продвинулись в Донецкой области только на 42 км и уже второй год не могут взять обычный райцентр Покровск.

Это грёбаный позор и полное политико-стратегическое обсиралово Мордора.

Украина победит: уверен в победе до такой степени, что уже заказал фирме недвижимости подбор квартиры в Одессе для покупки.
16.09.2025 12:26 Відповісти
перемогти з владою мародерів і злодіїв неможливо апріорі, зешоблий оптиміст
16.09.2025 12:46 Відповісти
Були темнії ночі Саратова - і присвітили
16.09.2025 10:55 Відповісти
це все цікаво,навіть дуже,де новини про атаковані мацкву та ленінобад ??де знесені будинки,авто та скиглення лапті з боліт по типу ,,нас то за що??,, ???
16.09.2025 10:56 Відповісти
Огней так много золотых.
На улицах Саратова...
(с)
16.09.2025 11:00 Відповісти
Это работа холостых девчат то хоть какие-то алкаши блукали по Саратаву а ***** и тех утилизировал...
16.09.2025 11:10 Відповісти
Я вже подумки на 16 вересня що не дочекаюся гарних новин . Слава ЗСУ.
16.09.2025 11:16 Відповісти
Хоч якісь добрі новини ,а то все як ворог нищить Україну.
16.09.2025 11:16 Відповісти
Будь якого враження, на цьому відео, я не побачив. Але якщо нам кажуть, що вразили, то хай буде так.
16.09.2025 11:22 Відповісти
Движушно нонче в Засратове! 👌
16.09.2025 11:39 Відповісти
16.09.2025 11:49 Відповісти
 
 