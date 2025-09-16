Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ. ВIДЕО

У ніч на 16 вересня Сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Удару було завдано підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.



Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом — понад 20 видів нафтопродуктів.



Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил рф", - йдеться в повідомленні.

