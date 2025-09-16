Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ. ВIДЕО
У ніч на 16 вересня Сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Удару було завдано підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
"В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.
Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом — понад 20 видів нафтопродуктів.
Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил рф", - йдеться в повідомленні.
ПРОИГРЫШ доказывает тот факт, что моцковские уроды, имеющие статус Первой ядерной державы мира, войска государства, которое в 30 раз больше Украины, за 3 года 7 месяцев непрерывной войны продвинулись в Донецкой области только на 42 км и уже второй год не могут взять обычный райцентр Покровск.
Это грёбаный позор и полное политико-стратегическое обсиралово Мордора.
Украина победит: уверен в победе до такой степени, что уже заказал фирме недвижимости подбор квартиры в Одессе для покупки.
На улицах Саратова...
(с)