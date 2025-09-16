Поражен Саратовский НПЗ, раздавались взрывы, возник пожар, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО
В ночь на 16 сентября Силы обороны поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Удар был нанесен подразделениями Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
"В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.
Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и тому подобное. В общем - более 20 видов нефтепродуктов.
Объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+14 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий16.09.2025 10:47 Ответить Ссылка
+10 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий16.09.2025 10:51 Ответить Ссылка
+7 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий16.09.2025 10:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На улицах Саратова...
(с)