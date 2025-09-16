Поражен Саратовский НПЗ, раздавались взрывы, возник пожар, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО

В ночь на 16 сентября Силы обороны поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен подразделениями Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.



Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и тому подобное. В общем - более 20 видов нефтепродуктов.



Объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Также читайте: Генштаб об ударах по пункту группировки войск "Центр" и 41-й армии РФ в Донецкой области: Поражено командование и личный состав противника