4 710 15

Поражен Саратовский НПЗ, раздавались взрывы, возник пожар, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО

Удар по Саратовскому НПЗ. Что известно о последствиях?

В ночь на 16 сентября Силы обороны поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удар был нанесен подразделениями Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

"В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

Саратовский НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и тому подобное. В общем - более 20 видов нефтепродуктов.

Объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Также читайте: Генштаб об ударах по пункту группировки войск "Центр" и 41-й армии РФ в Донецкой области: Поражено командование и личный состав противника

+14
Гарна новина...
16.09.2025 10:47 Ответить
+10
Палати та вибухати має вся Моськовія, від Кенігсберга до Анадиря !!))
16.09.2025 10:51 Ответить
+7
Так багато дронів з України, на уліцах саратафа!!! Двіжуха ******, прийшла на НПЗ !!!
16.09.2025 10:57 Ответить
НПЗ загорівся від невдалої роботи зеніток рашиської ППО.....
16.09.2025 11:14 Ответить
До острова Ратманова в Берінговій протоці.
16.09.2025 11:40 Ответить
Як кукурікав товариш Сралін : с каждим днем все радоснее жить. Нам, а не козломордій кацапні.
16.09.2025 10:54 Ответить
Були темнії ночі Саратова - і присвітили
16.09.2025 10:55 Ответить
це все цікаво,навіть дуже,де новини про атаковані мацкву та ленінобад ??де знесені будинки,авто та скиглення лапті з боліт по типу ,,нас то за що??,, ???
16.09.2025 10:56 Ответить
Огней так много золотых.
На улицах Саратова...
(с)
16.09.2025 11:00 Ответить
Это работа холостых девчат то хоть какие-то алкаши блукали по Саратаву а ***** и тех утилизировал...
16.09.2025 11:10 Ответить
Я вже подумки на 16 вересня що не дочекаюся гарних новин . Слава ЗСУ.
16.09.2025 11:16 Ответить
Хоч якісь добрі новини ,а то все як ворог нищить Україну.
16.09.2025 11:16 Ответить
Будь якого враження, на цьому відео, я не побачив. Але якщо нам кажуть, що вразили, то хай буде так.
16.09.2025 11:22 Ответить
Движушно нонче в Засратове! 👌
16.09.2025 11:39 Ответить
16.09.2025 11:49 Ответить
 
 