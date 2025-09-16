УКР
Верховна Рада відновила трансляції засідань вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ

Верховна Рада відновила трансляції засідань парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, пресслужба парламенту оприлюднила трансляцію засідання ВР.

Раніше повідомлялося, що 4 вересня 2025 року парламент підтримав відновлення трансляції засідань Ради.

Читайте: Рада розблокувала підписання закону про збільшення невійськових видатків держбюджету на 40 мільярдів

нарешті. Щось середнє між футболом, боксом і цирком
16.09.2025 11:45 Відповісти
А хіба українці їх туди обрали для чогось іншого?
16.09.2025 11:51 Відповісти
"... в той час коли в темному кутку приємної форми пикатий тєлєвізор "Sony" показує смішне і водночас з тим трагічне кіно. Це не Кустуріца, і не Грінуей. Це засідання Верховної Ради." Митець "Нирвана".
16.09.2025 12:14 Відповісти
Шо, зелені!
Тепер в носі не поколупаєшься...
16.09.2025 11:49 Відповісти
Бери більше. Вони на порнхабі
16.09.2025 12:30 Відповісти
Прям купи козу-продай козу
16.09.2025 11:50 Відповісти
Зайшов на новину, дивлюсь є пряма трансляція. Думаю, ну тепер жЮлька відірвиться по повній. Натиснув плей, і прямо передімною вонА!
16.09.2025 11:58 Відповісти
 
 