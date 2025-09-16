Верховна Рада відновила трансляції засідань вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ
Верховна Рада відновила трансляції засідань парламенту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, пресслужба парламенту оприлюднила трансляцію засідання ВР.
Раніше повідомлялося, що 4 вересня 2025 року парламент підтримав відновлення трансляції засідань Ради.
