247 6

Верховная Рада возобновила трансляции заседаний впервые с начала полномасштабного вторжения РФ

Верховная Рада возобновила трансляции заседаний парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, пресс-служба парламента обнародовала трансляцию заседания ВР.

Ранее сообщалось, что 4 сентября 2025 года парламент поддержал возобновление трансляции заседаний Рады.

Читайте: Рада разблокировала подписание закона об увеличении невоенных расходов госбюджета на 40 миллиардов

ВР (29415) трансляция (93)
нарешті. Щось середнє між футболом, боксом і цирком
показать весь комментарий
16.09.2025 11:45 Ответить
А хіба українці їх туди обрали для чогось іншого?
показать весь комментарий
16.09.2025 11:51 Ответить
"... в той час коли в темному кутку приємної форми пикатий тєлєвізор "Sony" показує смішне і водночас з тим трагічне кіно. Це не Кустуріца, і не Грінуей. Це засідання Верховної Ради." Митець "Нирвана".
показать весь комментарий
16.09.2025 12:14 Ответить
Шо, зелені!
Тепер в носі не поколупаєшься...
показать весь комментарий
16.09.2025 11:49 Ответить
Прям купи козу-продай козу
показать весь комментарий
16.09.2025 11:50 Ответить
Зайшов на новину, дивлюсь є пряма трансляція. Думаю, ну тепер жЮлька відірвиться по повній. Натиснув плей, і прямо передімною вонА!
показать весь комментарий
16.09.2025 11:58 Ответить
 
 