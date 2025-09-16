Верховная Рада возобновила трансляции заседаний впервые с начала полномасштабного вторжения РФ
Верховная Рада возобновила трансляции заседаний парламента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, пресс-служба парламента обнародовала трансляцию заседания ВР.
Ранее сообщалось, что 4 сентября 2025 года парламент поддержал возобновление трансляции заседаний Рады.
