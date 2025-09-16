Економіка РФ вже перебуває в поганому стані. Європа, США та G7 мають посилити тиск, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав Європу, США, країни G7 та інших застосувати максимальний тиск на Росію.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"За останні півроку Путін наобіцяв Президенту Трампу:



- Припинити вбивства, відновити дипломатію і припинити війну

- Представити в Стамбулі реальні кроки до миру

- Провести зустріч лідерів для просування миру



Він не зробив жодних кроків, щоб виконати свої обіцянки. Натомість Росія:



- Відмовилася від припинення вогню і посилила терор проти України

- Продовжила висувати ультиматуми та імітувати дипломатію

- Продовжила відмовлятися від зустрічі лідерів

- Здійснювала жахливі терористичні атаки проти цивільного населення

- Вдарила ракетою по українському уряду

- Вторглась в повітряний простір Польщі та Румунії за допомогою дронів", - зазначив він.

Сибіга наголосив, що не можна дозволити Путіну продовжувати діяти з почуттям повної безкарності.

"Ми вкотре закликаємо всіх наших європейських союзників, Сполучені Штати, Групу семи та інших терміново посилити тиск на Москву. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на припинення фінансування війни та позбавлення російської військової машини ресурсів.



Це можуть і повинні бути скоординовані кроки по обидва боки Атлантики. Але вони мають бути зроблені зараз, а не пізніше.



Російська економіка вже перебуває в поганому стані. Серйозний додатковий тиск змусить Путіна усвідомити, що продовження війни загрожує його режиму і йому особисто. Давайте закінчимо цю війну, припинивши фінансування російської військової машини", - підсумував голова МЗС.

