Экономика РФ уже находится в плохом состоянии. Европа, США и G7 должны усилить давление, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Европу, США, страны G7 и других применить максимальное давление на Россию.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"За последние полгода Путин наобещал Президенту Трампу:

- Прекратить убийства, возобновить дипломатию и прекратить войну
- Представить в Стамбуле реальные шаги к миру
- Провести встречу лидеров для продвижения мира

Он не сделал никаких шагов, чтобы выполнить свои обещания. Зато Россия:

- Отказалась от прекращения огня и усилила террор против Украины
- Продолжила выдвигать ультиматумы и имитировать дипломатию
- Продолжила отказываться от встречи лидеров
- Осуществляла ужасные террористические атаки против гражданского населения
- Ударила ракетой по украинскому правительству
- Вторглась в воздушное пространство Польши и Румынии с помощью дронов", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что нельзя позволить Путину продолжать действовать с чувством полной безнаказанности.

"Мы в очередной раз призываем всех наших европейских союзников, Соединенные Штаты, Группу семи и других срочно усилить давление на Москву. Мы поддерживаем все усилия, направленные на прекращение финансирования войны и лишение российской военной машины ресурсов.

Это могут и должны быть скоординированные шаги по обе стороны Атлантики. Но они должны быть сделаны сейчас, а не позже.

Российская экономика уже находится в плохом состоянии. Серьезное дополнительное давление заставит Путина осознать, что продолжение войны угрожает его режиму и ему лично. Давайте закончим эту войну, прекратив финансирование российской военной машины", - подытожил глава МИД.

зато влада мародерів і злодіїв гарно почувається, і найвеличніший покидьок
16.09.2025 12:31 Ответить
Фронт показник чи рашка вже доздихує
16.09.2025 12:35 Ответить
С тієї серії що в кацапів ракети закінчилися ,Люся 2
16.09.2025 12:53 Ответить
Припинити вбивства,- рашці це не вигідно. відновити дипломатію -єрмак в стамбул цього року їзди.Результат?і припинити війну-рашці не вигідно

- Представити в Стамбулі реальні кроки до миру- які?Рашка представила свої вимоги-капітуляцію

- Провести зустріч лідерів для просування миру - на яких умовах?Чи просто в очі позаглядати один одному?
16.09.2025 12:56 Ответить
 
 