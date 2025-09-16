Экономика РФ уже находится в плохом состоянии. Европа, США и G7 должны усилить давление, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Европу, США, страны G7 и других применить максимальное давление на Россию.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"За последние полгода Путин наобещал Президенту Трампу:



- Прекратить убийства, возобновить дипломатию и прекратить войну

- Представить в Стамбуле реальные шаги к миру

- Провести встречу лидеров для продвижения мира



Он не сделал никаких шагов, чтобы выполнить свои обещания. Зато Россия:



- Отказалась от прекращения огня и усилила террор против Украины

- Продолжила выдвигать ультиматумы и имитировать дипломатию

- Продолжила отказываться от встречи лидеров

- Осуществляла ужасные террористические атаки против гражданского населения

- Ударила ракетой по украинскому правительству

- Вторглась в воздушное пространство Польши и Румынии с помощью дронов", - отметил он.

Сибига подчеркнул, что нельзя позволить Путину продолжать действовать с чувством полной безнаказанности.

"Мы в очередной раз призываем всех наших европейских союзников, Соединенные Штаты, Группу семи и других срочно усилить давление на Москву. Мы поддерживаем все усилия, направленные на прекращение финансирования войны и лишение российской военной машины ресурсов.



Это могут и должны быть скоординированные шаги по обе стороны Атлантики. Но они должны быть сделаны сейчас, а не позже.



Российская экономика уже находится в плохом состоянии. Серьезное дополнительное давление заставит Путина осознать, что продолжение войны угрожает его режиму и ему лично. Давайте закончим эту войну, прекратив финансирование российской военной машины", - подытожил глава МИД.

