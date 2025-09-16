Экономика РФ уже находится в плохом состоянии. Европа, США и G7 должны усилить давление, - Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Европу, США, страны G7 и других применить максимальное давление на Россию.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"За последние полгода Путин наобещал Президенту Трампу:
- Прекратить убийства, возобновить дипломатию и прекратить войну
- Представить в Стамбуле реальные шаги к миру
- Провести встречу лидеров для продвижения мира
Он не сделал никаких шагов, чтобы выполнить свои обещания. Зато Россия:
- Отказалась от прекращения огня и усилила террор против Украины
- Продолжила выдвигать ультиматумы и имитировать дипломатию
- Продолжила отказываться от встречи лидеров
- Осуществляла ужасные террористические атаки против гражданского населения
- Ударила ракетой по украинскому правительству
- Вторглась в воздушное пространство Польши и Румынии с помощью дронов", - отметил он.
Сибига подчеркнул, что нельзя позволить Путину продолжать действовать с чувством полной безнаказанности.
"Мы в очередной раз призываем всех наших европейских союзников, Соединенные Штаты, Группу семи и других срочно усилить давление на Москву. Мы поддерживаем все усилия, направленные на прекращение финансирования войны и лишение российской военной машины ресурсов.
Это могут и должны быть скоординированные шаги по обе стороны Атлантики. Но они должны быть сделаны сейчас, а не позже.
Российская экономика уже находится в плохом состоянии. Серьезное дополнительное давление заставит Путина осознать, что продолжение войны угрожает его режиму и ему лично. Давайте закончим эту войну, прекратив финансирование российской военной машины", - подытожил глава МИД.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Представити в Стамбулі реальні кроки до миру- які?Рашка представила свої вимоги-капітуляцію
- Провести зустріч лідерів для просування миру - на яких умовах?Чи просто в очі позаглядати один одному?