Польша предоставила Украине 46 пакетов военной помощи с 2022 года, - Сибига

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Польша предоставила Украине уже 46 пакетов помощи в сфере безопасности.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Радославом Сикорским в Киеве, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Польша предоставила Украине 46 пакетов помощи по безопасности с 2022 года. На польской территории работает логистический хаб, через который мы получаем наибольший объем военной помощи. Радослав (Сикорский. - Ред.), благодарю тебя лично и весь польский народ за эту поддержку", - сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Сибига также отметил, что безопасность Украины и Польши является неделимой.

Также, комментируя вторжение российских дронов в Польшу, глава МИД Украины заявил, что Россия "отвергает мирные усилия, идет на эскалацию и проверяет наши реакции".

"Это тест на единство и силу и ответ должен быть именно таким - сильным. Украина готова предоставить свои знания, опыт, технологии и другие виды помощи для усиления безопасности и противостояния российским угрозам", - добавил министр.

