РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9454 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Польши
460 4

Польша предоставила Украине 46 пакетов военной помощи с 2022 года, - Сибига

Украина и Польша

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Польша предоставила Украине уже 46 пакетов помощи в сфере безопасности.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Радославом Сикорским в Киеве, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Польша предоставила Украине 46 пакетов помощи по безопасности с 2022 года. На польской территории работает логистический хаб, через который мы получаем наибольший объем военной помощи. Радослав (Сикорский. - Ред.), благодарю тебя лично и весь польский народ за эту поддержку", - сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Читайте также: Сибига и Сикорский обсудили военную помощь Польши для Украины и дальнейшие санкции против России

Сибига также отметил, что безопасность Украины и Польши является неделимой.

Также, комментируя вторжение российских дронов в Польшу, глава МИД Украины заявил, что Россия "отвергает мирные усилия, идет на эскалацию и проверяет наши реакции".

"Это тест на единство и силу и ответ должен быть именно таким - сильным. Украина готова предоставить свои знания, опыт, технологии и другие виды помощи для усиления безопасности и противостояния российским угрозам", - добавил министр.

Читайте также: Польша работает над 48-м и 49-м пакетами военной помощи для Украины, - Сикорский

Автор: 

Польша (8748) помощь (8096) Сибига Андрей (640)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
запам'ятали, особливо водії фур та аграрії.
показать весь комментарий
12.09.2025 19:02 Ответить
Бляха, фура у тебе у голові, дибіл: погугли скільки всього Польща передала
показать весь комментарий
12.09.2025 20:01 Ответить
Всі свою допомогу підраховують!! ,,підрах.ї" хрінові! А тим часом кндр, китай, іран мовчки надає моск@..ї все необхідне: від снарядів, обладнення до солдатів!
показать весь комментарий
12.09.2025 19:36 Ответить
Фурісти, та інші москальські тролі - гуглим скільки Польша передала
показать весь комментарий
12.09.2025 20:02 Ответить
 
 