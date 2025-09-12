Польща надала Україні 46 пакетів військової допомоги з 2022 року, - Сибіга

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Польща надала Україні вже 46 пакетів безпекової допомоги.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з польським колегою Радославом Сікорським у Києві, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Польща надала Україні 46 пакетів безпекової допомоги з 2022 року. На польській території працює логістичний хаб, через який ми отримуємо найбільший обсяг військової допомоги. Радославе (Сікорський, - ред.), дякую тобі особисто та всьому польському народу за цю підтримку",- сказав очільник зовнішньополітичного відомства України.

Сибіга також зазначив, що безпека України та Польщі є неподільною.

Також коментуючи вторгнення російських дронів у Польщу, глава МЗС України заявив, що Росія "відкидає мирні зусилля, йде на ескалацію та перевіряє наші реакції".

"Це тест на єдність та силу і відповідь має бути саме такою – сильною. Україна готова надати свої знання, досвід, технології та інші види допомоги для посилення безпеки та протистояння російським загрозам",- додав міністр.

