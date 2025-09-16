Путін визнав проблеми з економікою Росії і публічно відчитав чиновників економічного блоку
Кремлівський диктатор Володимир Путін визнав проблеми з економікою Росії і публічно відчитав чиновників економічного блоку.
Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.
За словами Путіна, офіційна статистика в 0,4% зростання ВВП в липні – це недостатньо. Тому він суворо наказав забезпечити "вищі темпи". Крім того, Путін вимагає від чиновників забезпечити наповнення бюджету шляхом посилення боротьби з "сірими схемами", тіньовою економікою та ухиленням від сплати податків.
"Такий різкий розворот у риториці Путіна, який ще недавно публічно заперечував очевидні економічні проблеми, свідчить, що приховувати реальний стан справ більше неможливо, а пропаганда від замовчування перейде до перекладання відповідальності на "поганих бояр", які "не виконують доручення президента. Втім, головна причина падіння економіки РФ не в некомпетентних чиновниках, а в розв’язаній Путіним агресивній війні проти України, яка з’їдає величезні ресурси на непродуктивний ВПК та армію", - зауважили в ЦПД.
" ... С начала 2022 года до лета 2025-го Россию всколыхнули по меньшей мере 34 загадочных смерти среди высокопоставленных чиновников, топ-менеджеров государственных компаний и бизнесменов.
В основном это были люди, работавшие в стратегически важных для Кремля сферах - нефтегаз, финансы, оборонка, транспорт и госуправление. В списке - руководители "Газпрома", "Лукойла", "Новатэка", "ТАИФа", а также банков и фондовых структур типа "Газпромбанка", "Локо-Банка", "РосЕвроБанка" и Московской биржи.
Пик смертей пришелся на 2022 год - именно тогда, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины и получила волну международных санкций. В том году зафиксировали 19 смертей. В 2023-м - уже 9. В 2024 и 2025 годах - по три случая.
стрєлять і вєшать !
вєшать і стрєлять раззєйськую бюрократичну сволоту !
