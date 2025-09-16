Кремлівський диктатор Володимир Путін визнав проблеми з економікою Росії і публічно відчитав чиновників економічного блоку.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За словами Путіна, офіційна статистика в 0,4% зростання ВВП в липні – це недостатньо. Тому він суворо наказав забезпечити "вищі темпи". Крім того, Путін вимагає від чиновників забезпечити наповнення бюджету шляхом посилення боротьби з "сірими схемами", тіньовою економікою та ухиленням від сплати податків.

"Такий різкий розворот у риториці Путіна, який ще недавно публічно заперечував очевидні економічні проблеми, свідчить, що приховувати реальний стан справ більше неможливо, а пропаганда від замовчування перейде до перекладання відповідальності на "поганих бояр", які "не виконують доручення президента. Втім, головна причина падіння економіки РФ не в некомпетентних чиновниках, а в розв’язаній Путіним агресивній війні проти України, яка з’їдає величезні ресурси на непродуктивний ВПК та армію", - зауважили в ЦПД.

