Новини
Путін визнав проблеми з економікою Росії і публічно відчитав чиновників економічного блоку

Путін визнав проблеми з економікою Росії

Кремлівський диктатор Володимир Путін визнав проблеми з економікою Росії і публічно відчитав чиновників економічного блоку.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За словами Путіна, офіційна статистика в 0,4% зростання ВВП в липні – це недостатньо. Тому він суворо наказав забезпечити "вищі темпи". Крім того, Путін вимагає від чиновників забезпечити наповнення бюджету шляхом посилення боротьби з "сірими схемами", тіньовою економікою та ухиленням від сплати податків.

"Такий різкий розворот у риториці Путіна, який ще недавно публічно заперечував очевидні економічні проблеми, свідчить, що приховувати реальний стан справ більше неможливо, а пропаганда від замовчування перейде до перекладання відповідальності на "поганих бояр", які "не виконують доручення президента. Втім, головна причина падіння економіки РФ не в некомпетентних чиновниках, а в розв’язаній Путіним агресивній війні проти України, яка з’їдає величезні ресурси на непродуктивний ВПК та армію", - зауважили в ЦПД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ймовірно стануться нові зальоти російських БпЛА на територію країн НАТО, - ЦПД

путін володимир (24810) росія (67739) ЦПД (177)
Чиновників не треба публічно відчитувпти, їх треба публічно страчувати. Як "в брацком кєтає".
16.09.2025 13:18 Відповісти
Цей процес , правда не публічний почався ще з 2022 року.

" ... С начала 2022 года до лета 2025-го Россию всколыхнули по меньшей мере 34 загадочных смерти среди высокопоставленных чиновников, топ-менеджеров государственных компаний и бизнесменов.
В основном это были люди, работавшие в стратегически важных для Кремля сферах - нефтегаз, финансы, оборонка, транспорт и госуправление. В списке - руководители "Газпрома", "Лукойла", "Новатэка", "ТАИФа", а также банков и фондовых структур типа "Газпромбанка", "Локо-Банка", "РосЕвроБанка" и Московской биржи.

Пик смертей пришелся на 2022 год - именно тогда, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины и получила волну международных санкций. В том году зафиксировали 19 смертей. В 2023-м - уже 9. В 2024 и 2025 годах - по три случая.
16.09.2025 13:27 Відповісти
Терпіли, *****
16.09.2025 14:48 Відповісти
Та коли вже ті чиновники усунуть першопричину проблем в економіці РФ? Тобто саме пуйло... Бажано фізично...
16.09.2025 13:32 Відповісти
Кацапсячих чиновників треба берегти, щоб вони якомога швидше розвалили нахрен імперію зла та і взагалі мордор.
16.09.2025 14:13 Відповісти
+💯 👍🏿!

стрєлять і вєшать !
вєшать і стрєлять раззєйськую бюрократичну сволоту !

.
16.09.2025 14:23 Відповісти
Пан Коцький Ви що? То ж є наші корисні ідіоти!
16.09.2025 14:32 Відповісти
********** в отставку !!! Тем более, что она сама просится. Менделя на её место !!!
16.09.2025 13:21 Відповісти
А у Мизуліної син живе закордоном в проклятій країні НАТО і даже вийшов заміж
16.09.2025 13:26 Відповісти
Раз сцарь сказав, то намалюють скільки треба
16.09.2025 13:24 Відповісти
Це не Ху...ло виступав, а двійник. або трійник, яких не жалко пустити під ніж. Справжній бункерний завжди попереду всієї планети - бо кацапня свято вірить в непогрішимість і мудрість знавця бабусь з яйцями. Отак-то малята...
16.09.2025 13:27 Відповісти
Відчитувати вчорашній день - фонарних стовпів море
16.09.2025 13:35 Відповісти
все это для успокоения путиносранцев..типа сцарь бз..бдит..
16.09.2025 13:48 Відповісти
от не треба було призначати Мадяра міністром енергетики ! спалить всю соляру і бензин .
