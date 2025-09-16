РУС
Новости
Путин признал проблемы с экономикой России и публично отчитал чиновников экономического блока

Путин признал проблемы с экономикой России

Кремлевский диктатор Владимир Путин признал проблемы с экономикой России и публично отчитал чиновников экономического блока.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По словам Путина, официальная статистика в 0,4% роста ВВП в июле - это недостаточно. Поэтому он строго приказал обеспечить "более высокие темпы". Кроме того, Путин потребовал от чиновников обеспечить наполнение бюджета путем усиления борьбы с "серыми схемами", теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов.

"Такой резкий разворот в риторике Путина, который еще недавно публично отрицал очевидные экономические проблемы, свидетельствует, что скрывать реальное положение дел больше невозможно, а пропаганда от замалчивания перейдет к перекладыванию ответственности на "плохих бояр", которые "не выполняют поручения президента. Впрочем, главная причина падения экономики РФ не в некомпетентных чиновниках, а в развязанной Путиным агрессивной войне против Украины, которая съедает огромные ресурсы на непроизводительный ВПК и армию", - отметили в ЦПД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вероятно произойдут новые залеты российских БпЛА на территорию стран НАТО, - ЦПД

путин владимир (32194) россия (97203) Центр противодействия дезинформации (148)
Топ комментарии
+9
Чиновників не треба публічно відчитувпти, їх треба публічно страчувати. Як "в брацком кєтає".
16.09.2025 13:18 Ответить
+9
А у Мизуліної син живе закордоном в проклятій країні НАТО і даже вийшов заміж
16.09.2025 13:26 Ответить
+5
********** в отставку !!! Тем более, что она сама просится. Менделя на её место !!!
16.09.2025 13:21 Ответить
Цей процес , правда не публічний почався ще з 2022 року.

" ... С начала 2022 года до лета 2025-го Россию всколыхнули по меньшей мере 34 загадочных смерти среди высокопоставленных чиновников, топ-менеджеров государственных компаний и бизнесменов.
В основном это были люди, работавшие в стратегически важных для Кремля сферах - нефтегаз, финансы, оборонка, транспорт и госуправление. В списке - руководители "Газпрома", "Лукойла", "Новатэка", "ТАИФа", а также банков и фондовых структур типа "Газпромбанка", "Локо-Банка", "РосЕвроБанка" и Московской биржи.

Пик смертей пришелся на 2022 год - именно тогда, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины и получила волну международных санкций. В том году зафиксировали 19 смертей. В 2023-м - уже 9. В 2024 и 2025 годах - по три случая.
16.09.2025 13:27 Ответить
Терпіли, *****
16.09.2025 14:48 Ответить
Та коли вже ті чиновники усунуть першопричину проблем в економіці РФ? Тобто саме пуйло... Бажано фізично...
16.09.2025 13:32 Ответить
Кацапсячих чиновників треба берегти, щоб вони якомога швидше розвалили нахрен імперію зла та і взагалі мордор.
16.09.2025 14:13 Ответить
+💯 👍🏿!

стрєлять і вєшать !
вєшать і стрєлять раззєйськую бюрократичну сволоту !

16.09.2025 14:23 Ответить
Пан Коцький Ви що? То ж є наші корисні ідіоти!
16.09.2025 14:32 Ответить
Раз сцарь сказав, то намалюють скільки треба
16.09.2025 13:24 Ответить
Це не Ху...ло виступав, а двійник. або трійник, яких не жалко пустити під ніж. Справжній бункерний завжди попереду всієї планети - бо кацапня свято вірить в непогрішимість і мудрість знавця бабусь з яйцями. Отак-то малята...
16.09.2025 13:27 Ответить
Відчитувати вчорашній день - фонарних стовпів море
16.09.2025 13:35 Ответить
все это для успокоения путиносранцев..типа сцарь бз..бдит..
16.09.2025 13:48 Ответить
от не треба було призначати Мадяра міністром енергетики ! спалить всю соляру і бензин .
16.09.2025 13:53 Ответить
16.09.2025 15:45 Ответить
 
 