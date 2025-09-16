Кремлевский диктатор Владимир Путин признал проблемы с экономикой России и публично отчитал чиновников экономического блока.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По словам Путина, официальная статистика в 0,4% роста ВВП в июле - это недостаточно. Поэтому он строго приказал обеспечить "более высокие темпы". Кроме того, Путин потребовал от чиновников обеспечить наполнение бюджета путем усиления борьбы с "серыми схемами", теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов.

"Такой резкий разворот в риторике Путина, который еще недавно публично отрицал очевидные экономические проблемы, свидетельствует, что скрывать реальное положение дел больше невозможно, а пропаганда от замалчивания перейдет к перекладыванию ответственности на "плохих бояр", которые "не выполняют поручения президента. Впрочем, главная причина падения экономики РФ не в некомпетентных чиновниках, а в развязанной Путиным агрессивной войне против Украины, которая съедает огромные ресурсы на непроизводительный ВПК и армию", - отметили в ЦПД.

