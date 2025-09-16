Путин признал проблемы с экономикой России и публично отчитал чиновников экономического блока
Кремлевский диктатор Владимир Путин признал проблемы с экономикой России и публично отчитал чиновников экономического блока.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
По словам Путина, официальная статистика в 0,4% роста ВВП в июле - это недостаточно. Поэтому он строго приказал обеспечить "более высокие темпы". Кроме того, Путин потребовал от чиновников обеспечить наполнение бюджета путем усиления борьбы с "серыми схемами", теневой экономикой и уклонением от уплаты налогов.
"Такой резкий разворот в риторике Путина, который еще недавно публично отрицал очевидные экономические проблемы, свидетельствует, что скрывать реальное положение дел больше невозможно, а пропаганда от замалчивания перейдет к перекладыванию ответственности на "плохих бояр", которые "не выполняют поручения президента. Впрочем, главная причина падения экономики РФ не в некомпетентных чиновниках, а в развязанной Путиным агрессивной войне против Украины, которая съедает огромные ресурсы на непроизводительный ВПК и армию", - отметили в ЦПД.
" ... С начала 2022 года до лета 2025-го Россию всколыхнули по меньшей мере 34 загадочных смерти среди высокопоставленных чиновников, топ-менеджеров государственных компаний и бизнесменов.
В основном это были люди, работавшие в стратегически важных для Кремля сферах - нефтегаз, финансы, оборонка, транспорт и госуправление. В списке - руководители "Газпрома", "Лукойла", "Новатэка", "ТАИФа", а также банков и фондовых структур типа "Газпромбанка", "Локо-Банка", "РосЕвроБанка" и Московской биржи.
Пик смертей пришелся на 2022 год - именно тогда, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины и получила волну международных санкций. В том году зафиксировали 19 смертей. В 2023-м - уже 9. В 2024 и 2025 годах - по три случая.
