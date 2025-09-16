Штрафи за порушення ПДР не підвищували, - поліція

Інформація про нібито підвищення штрафів за порушення ПДР, яка шириться у мережі, є фейковою.

Про це повідомила пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що жодних змін у розмірах штрафів не відбулося.

За його словами, інформація, яку поширюють, стосується законопроєктів, які ще не розглянуті та не ухвалені.

Тому, розміри штрафів залишаються без змін згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

