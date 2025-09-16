УКР
Штрафи за порушення ПДР не підвищували, - поліція

Штрафи за порушення ПДР не підвищували

Інформація про нібито підвищення штрафів за порушення ПДР, яка шириться у мережі, є фейковою.

Про це повідомила пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що жодних змін у розмірах штрафів не відбулося.

За його словами, інформація, яку поширюють, стосується законопроєктів, які ще не розглянуті та не ухвалені.

Тому, розміри штрафів залишаються без змін згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

за синьку за кермом - тюрма.
16.09.2025 16:23 Відповісти
А от я б підвищив штрафи за деякі порушення, зокрема, за керування під кайфом/алкоголем, за проїзд на червоне світло, за непропуск пішоходів на пішоходному переході, за керування з телефоном в руці.
Надто багато на дорогах розвелось джигітів, з цим терміново треба щось робити...
16.09.2025 16:41 Відповісти
Ну і добре, а то вже задвобали зі своїм підвищенням всього на світі, під час війни повинен бути мораторій на підвищення будь-яких цін в країні!
16.09.2025 17:18 Відповісти
 
 