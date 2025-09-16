Штрафи за порушення ПДР не підвищували, - поліція
Інформація про нібито підвищення штрафів за порушення ПДР, яка шириться у мережі, є фейковою.
Про це повідомила пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що жодних змін у розмірах штрафів не відбулося.
За його словами, інформація, яку поширюють, стосується законопроєктів, які ще не розглянуті та не ухвалені.
Тому, розміри штрафів залишаються без змін згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Надто багато на дорогах розвелось джигітів, з цим терміново треба щось робити...