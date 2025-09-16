Штрафы за нарушение ПДД не повышали, - полиция

Информация о якобы повышении штрафов за нарушение ПДД, которая распространяется в сети, является фейковой.

Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что никаких изменений в размерах штрафов не произошло.

По его словам, информация, которую распространяют, касается законопроектов, которые еще не рассмотрены и не приняты.

Поэтому, размеры штрафов остаются без изменений согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях.

