Штрафы за нарушение ПДД не повышали, - полиция
Информация о якобы повышении штрафов за нарушение ПДД, которая распространяется в сети, является фейковой.
Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что никаких изменений в размерах штрафов не произошло.
По его словам, информация, которую распространяют, касается законопроектов, которые еще не рассмотрены и не приняты.
Поэтому, размеры штрафов остаются без изменений согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях.
Надто багато на дорогах розвелось джигітів, з цим терміново треба щось робити...