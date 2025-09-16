РУС
Штрафы за нарушение ПДД не повышали, - полиция

Штрафы за нарушение ПДД не повышали

Информация о якобы повышении штрафов за нарушение ПДД, которая распространяется в сети, является фейковой.

Об этом сообщила пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий заявил, что никаких изменений в размерах штрафов не произошло.

По его словам, информация, которую распространяют, касается законопроектов, которые еще не рассмотрены и не приняты.

Поэтому, размеры штрафов остаются без изменений согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях.

ПДД (533) Нацполиция (16755) штраф (1304)
за синьку за кермом - тюрма.
16.09.2025 16:23 Ответить
А от я б підвищив штрафи за деякі порушення, зокрема, за керування під кайфом/алкоголем, за проїзд на червоне світло, за непропуск пішоходів на пішоходному переході, за керування з телефоном в руці.
Надто багато на дорогах розвелось джигітів, з цим терміново треба щось робити...
16.09.2025 16:41 Ответить
Ну і добре, а то вже задвобали зі своїм підвищенням всього на світі, під час війни повинен бути мораторій на підвищення будь-яких цін в країні!
16.09.2025 17:18 Ответить
 
 