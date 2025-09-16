УКР
Японія відкинула заклик США підвищити мита проти Китаю та Індії за купівлю російської нафти

Китай та Індія купують нафту РФ: Японія відкинула митну ініціативу США

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като виступив проти заклику США посилити тиск на диктатора Володимира Путіна з метою припинення війни в Україні шляхом введення підвищених мит для Китаю та Індії, які імпортують нафту з РФ.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Японія взяла на себе зобов’язання в рамках Світової організації торгівлі не застосовувати тарифи понад встановлені ліміти та справедливо ставитися до всіх країн-членів, якщо інші дотримуються своїх зобов’язань за угодами СОТ", - заявив Като.

За його словами, "було б важко підняти тарифи, наприклад, до 50%, лише через те, що якась країна купує російську нафту".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не введуть мита проти Китаю за закупівлю нафти РФ без аналогічних кроків з боку ЄС, - Бессент

Коментарі міністра пролунали після онлайн-зустрічі країн "Великої сімки", де США закликали союзників розглянути можливість введення мит до 100% проти Китаю та Індії через те, що вони продовжують купувати російську нафту.

Проте в Токіо наголошують на обережності, оскільки сама Японія продовжує імпортувати нафту та зріджений газ з Росії. Зокрема, проєкт "Сахалін-2" лишається критично важливим для забезпечення енергетичної стабільності країни й не підпадає під західні санкції.

За даними міністерства торгівлі, у червні частка російської нафти в імпорті Японії становила близько 1%.

"Ми оцінюємо, який формат тиску буде найефективнішим, і активно узгоджуємо наші дії з партнерами з G7", - додав Като, маючи на увазі можливі заходи для зупинення агресії Росії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія приєдналася до рішення ЄС про зниження ліміту ціни на російську нафту

+8
Мабуть це хуцпа трампа...
Сам не хоче робити справжні санкції а киває , мовляв бачите які не слухняні
показати весь коментар
16.09.2025 17:54 Відповісти
+4
Чого не та???
У них договори в СОТ...
Оно чуб рудий ото з европою вже наробив тарифної війни, тільки гірше демократичним коаїнам
показати весь коментар
16.09.2025 17:55 Відповісти
+3
Додік сам сцить Сі, хоче на чужому ...... в рай в'їхати.
показати весь коментар
16.09.2025 17:47 Відповісти
Вони мабуть забули як вбили їх премьера
Усі политичні вбивства і перевороти урядів роблять агенти ФСБ
показати весь коментар
16.09.2025 17:52 Відповісти
Sophia-Maria Duglass #550966 Усі политичні вбивства і перевороти урядів роблять агенти ФСБ

Каддафі б з вами посперечався.
показати весь коментар
16.09.2025 17:57 Відповісти
А хто вам казав, що вбивство Каддафі було політичним
ЙОГО розтерзав народ на площі. Це була розправа . Це ітог правління . І вбивство Чаушеску - це ітог правління
А ось Фаріон і Парубія вбили - це політичні вбивства. вбивство - це коли вбивають птицю на взлете
я так вважаю
показати весь коментар
16.09.2025 18:04 Відповісти
Не всі.
показати весь коментар
16.09.2025 18:22 Відповісти
Еой, тількі не захищайте москалів
Чермандер

Реєстрація: 31.08.2025
показати весь коментар
16.09.2025 18:31 Відповісти
Ну, спроби вбити Фіделя Кастро були саме з ЦРУ. Того ж самого Кеннеді вбили або ЦРУ або мафіозні клани.
показати весь коментар
16.09.2025 19:00 Відповісти
Короче - кожен переживає за свою кишеню
показати весь коментар
16.09.2025 18:06 Відповісти
Всякому городу нрав і права,
Всяка іміє свій ум голова,
Всякого прихоті водять за ніс,
Всякого манить к наживі свій біс.

Лев роздирає там вовка в куски,
Тут же вовк цапа скубе за виски,
Цап у городі капусту псує,
Всякий з другого бере за своє.

Всякий, хто вище, то нижчого гне,
Дужий безсильного давить і жме;
Бідний багатого - певний слуга,
Корчиться, гнеться пред ним, як дуга.

Всяк, хто не маже, то дуже скрипить;
Хто не лукавить, то ззаду сидить,
Всякому рот дере ложка суха, -
Хто ж є на світі, щоб був без гріха?

Слова Г. Сковороди, літературна обробка І. Котляревського. «Наталка Полтавка»(С)
показати весь коментар
16.09.2025 18:19 Відповісти
Правильно роблять!
Нехай руда мавпа покаже приклад та введе проти свого хазяїна пу санкції
показати весь коментар
16.09.2025 18:30 Відповісти
Народ, а вас самих не напрягає заправлятися російським бензином? Еу серйозно. звідки він, ви не в курсі? Про газ я мовчу взагалі - або білоруський, або російський. Але ж нє, вам хочеться вірити, шо він польський або румунський. Ви запитайте б у любого водія цистерни, звідки він везе його. Шоп не бути голослівним
показати весь коментар
16.09.2025 19:16 Відповісти
Молодцы, САМУРАИ!!!!
Пора сделать Трампу ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРЛ- ХАРБОР!!!!!
показати весь коментар
16.09.2025 19:21 Відповісти
 
 