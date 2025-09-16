Японія відкинула заклик США підвищити мита проти Китаю та Індії за купівлю російської нафти

Міністр фінансів Японії Кацунобу Като виступив проти заклику США посилити тиск на диктатора Володимира Путіна з метою припинення війни в Україні шляхом введення підвищених мит для Китаю та Індії, які імпортують нафту з РФ.

"Японія взяла на себе зобов’язання в рамках Світової організації торгівлі не застосовувати тарифи понад встановлені ліміти та справедливо ставитися до всіх країн-членів, якщо інші дотримуються своїх зобов’язань за угодами СОТ", - заявив Като.

За його словами, "було б важко підняти тарифи, наприклад, до 50%, лише через те, що якась країна купує російську нафту".

Коментарі міністра пролунали після онлайн-зустрічі країн "Великої сімки", де США закликали союзників розглянути можливість введення мит до 100% проти Китаю та Індії через те, що вони продовжують купувати російську нафту.

Проте в Токіо наголошують на обережності, оскільки сама Японія продовжує імпортувати нафту та зріджений газ з Росії. Зокрема, проєкт "Сахалін-2" лишається критично важливим для забезпечення енергетичної стабільності країни й не підпадає під західні санкції.

За даними міністерства торгівлі, у червні частка російської нафти в імпорті Японії становила близько 1%.

"Ми оцінюємо, який формат тиску буде найефективнішим, і активно узгоджуємо наші дії з партнерами з G7", - додав Като, маючи на увазі можливі заходи для зупинення агресії Росії проти України.

