Япония отвергла призыв США повысить пошлины против Китая и Индии за покупку российской нефти

Министр финансов Японии Кацунобу Като выступил против призыва США усилить давление на диктатора Владимира Путина с целью прекращения войны в Украине путем введения повышенных пошлин для Китая и Индии, которые импортируют нефть из РФ.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Япония взяла на себя обязательства в рамках Всемирной торговой организации не применять тарифы сверх установленных лимитов и справедливо относиться ко всем странам-членам, если другие соблюдают свои обязательства по соглашениям ВТО", - заявил Като.

По его словам, "было бы трудно поднять тарифы, например, до 50%, только из-за того, что какая-то страна покупает российскую нефть".

Комментарии министра прозвучали после онлайн-встречи стран "Большой семерки", где США призвали союзников рассмотреть возможность введения пошлин до 100% против Китая и Индии из-за того, что они продолжают покупать российскую нефть.

Однако в Токио отмечают осторожность, поскольку сама Япония продолжает импортировать нефть и сжиженный газ из России. В частности, проект "Сахалин-2" остается критически важным для обеспечения энергетической стабильности страны и не подпадает под западные санкции.

По данным министерства торговли, в июне доля российской нефти в импорте Японии составляла около 1%.

"Мы оцениваем, какой формат давления будет наиболее эффективным, и активно согласовываем наши действия с партнерами по G7", - добавил Като, имея в виду возможные меры для остановки агрессии России против Украины.

