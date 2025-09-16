РУС
Япония отвергла призыв США повысить пошлины против Китая и Индии за покупку российской нефти

Китай и Индия покупают нефть РФ: Япония отвергла таможенную инициативу США

Министр финансов Японии Кацунобу Като выступил против призыва США усилить давление на диктатора Владимира Путина с целью прекращения войны в Украине путем введения повышенных пошлин для Китая и Индии, которые импортируют нефть из РФ.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"Япония взяла на себя обязательства в рамках Всемирной торговой организации не применять тарифы сверх установленных лимитов и справедливо относиться ко всем странам-членам, если другие соблюдают свои обязательства по соглашениям ВТО", - заявил Като.

По его словам, "было бы трудно поднять тарифы, например, до 50%, только из-за того, что какая-то страна покупает российскую нефть".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не введут пошлины против Китая за закупку нефти РФ без аналогичных шагов со стороны ЕС, - Бессент

Комментарии министра прозвучали после онлайн-встречи стран "Большой семерки", где США призвали союзников рассмотреть возможность введения пошлин до 100% против Китая и Индии из-за того, что они продолжают покупать российскую нефть.

Однако в Токио отмечают осторожность, поскольку сама Япония продолжает импортировать нефть и сжиженный газ из России. В частности, проект "Сахалин-2" остается критически важным для обеспечения энергетической стабильности страны и не подпадает под западные санкции.

По данным министерства торговли, в июне доля российской нефти в импорте Японии составляла около 1%.

"Мы оцениваем, какой формат давления будет наиболее эффективным, и активно согласовываем наши действия с партнерами по G7", - добавил Като, имея в виду возможные меры для остановки агрессии России против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония присоединилась к решению ЕС о снижении лимита цены на российскую нефть

+9
Мабуть це хуцпа трампа...
Сам не хоче робити справжні санкції а киває , мовляв бачите які не слухняні
16.09.2025 17:54 Ответить
+5
Чого не та???
У них договори в СОТ...
Оно чуб рудий ото з европою вже наробив тарифної війни, тільки гірше демократичним коаїнам
16.09.2025 17:55 Ответить
+4
Додік сам сцить Сі, хоче на чужому ...... в рай в'їхати.
16.09.2025 17:47 Ответить
16.09.2025 17:47 Ответить
Не та вже Японія а колись самураї держали в страху пів - Азії
16.09.2025 17:50 Ответить
16.09.2025 17:55 Ответить
Вони мабуть забули як вбили їх премьера
Усі политичні вбивства і перевороти урядів роблять агенти ФСБ
16.09.2025 17:52 Ответить
Sophia-Maria Duglass #550966 Усі политичні вбивства і перевороти урядів роблять агенти ФСБ

Каддафі б з вами посперечався.
16.09.2025 17:57 Ответить
А хто вам казав, що вбивство Каддафі було політичним
ЙОГО розтерзав народ на площі. Це була розправа . Це ітог правління . І вбивство Чаушеску - це ітог правління
А ось Фаріон і Парубія вбили - це політичні вбивства. вбивство - це коли вбивають птицю на взлете
я так вважаю
16.09.2025 18:04 Ответить
Не всі.
16.09.2025 18:22 Ответить
Еой, тількі не захищайте москалів
Чермандер

Реєстрація: 31.08.2025
16.09.2025 18:31 Ответить
Ну, спроби вбити Фіделя Кастро були саме з ЦРУ. Того ж самого Кеннеді вбили або ЦРУ або мафіозні клани.
16.09.2025 19:00 Ответить
16.09.2025 17:54 Ответить
Короче - кожен переживає за свою кишеню
16.09.2025 18:06 Ответить
Всякому городу нрав і права,
Всяка іміє свій ум голова,
Всякого прихоті водять за ніс,
Всякого манить к наживі свій біс.

Лев роздирає там вовка в куски,
Тут же вовк цапа скубе за виски,
Цап у городі капусту псує,
Всякий з другого бере за своє.

Всякий, хто вище, то нижчого гне,
Дужий безсильного давить і жме;
Бідний багатого - певний слуга,
Корчиться, гнеться пред ним, як дуга.

Всяк, хто не маже, то дуже скрипить;
Хто не лукавить, то ззаду сидить,
Всякому рот дере ложка суха, -
Хто ж є на світі, щоб був без гріха?

Слова Г. Сковороди, літературна обробка І. Котляревського. «Наталка Полтавка»(С)
16.09.2025 18:19 Ответить
Правильно роблять!
Нехай руда мавпа покаже приклад та введе проти свого хазяїна пу санкції
16.09.2025 18:30 Ответить
Народ, а вас самих не напрягає заправлятися російським бензином? Еу серйозно. звідки він, ви не в курсі? Про газ я мовчу взагалі - або білоруський, або російський. Але ж нє, вам хочеться вірити, шо він польський або румунський. Ви запитайте б у любого водія цистерни, звідки він везе його. Шоп не бути голослівним
16.09.2025 19:16 Ответить
Молодцы, САМУРАИ!!!!
Пора сделать Трампу ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРЛ- ХАРБОР!!!!!
16.09.2025 19:21 Ответить
Авжеж, апонські авто на 90% з китайського сміття.
16.09.2025 19:52 Ответить
 
 