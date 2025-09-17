Вадефуль закликав США "нарешті" запровадити проти РФ нові санкції

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав США нарешті запровадити додаткові санкції проти Росії після нещодавньої атаки російських БпЛА на Польщу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dpa.

Міністр зазначив, що адміністрація Трампа вже кілька місяців оголошує про нові санкції проти Росії, закликавши Вашингтон "нарешті це зробити".

"Будь-хто, хто явно вважає себе прихильником свободи, а жодна країна не робить це так переконливо, як Сполучені Штати Америки, має діяти зараз", - наголосив Вадефуль.

Читайте: Фон дер Ляєн та Трамп обговорили санкційну політику проти РФ