Вадефуль закликав США "нарешті" запровадити проти РФ нові санкції

У Німеччині закликали США вдарити по РФ санкціями

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав США нарешті запровадити додаткові санкції проти Росії після нещодавньої атаки російських БпЛА на Польщу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dpa.

Міністр зазначив, що адміністрація Трампа вже кілька місяців оголошує про нові санкції проти Росії, закликавши Вашингтон "нарешті це зробити".

"Будь-хто, хто явно вважає себе прихильником свободи, а жодна країна не робить це так переконливо, як Сполучені Штати Америки, має діяти зараз", - наголосив Вадефуль.

Читайте: Фон дер Ляєн та Трамп обговорили санкційну політику проти РФ

Трампа не призывать а лечить надо, хотя вполне возможно, что и судить...
17.09.2025 10:00 Відповісти
приТрампі санкцій з боку Америки не буде, коли ви це вже усвідомите
17.09.2025 10:02 Відповісти
Шо ви кожен день один одного закликаєте - а Трамп закликає Європу відказатись від кацапської нафти і газу
17.09.2025 10:03 Відповісти
Может тарусы дадите?
17.09.2025 10:09 Відповісти
Трамп на це, не може рішитися, бо це ж вказівка фсб з московії, жувати соплі!!!
17.09.2025 10:19 Відповісти
Німеччина явно ближче доПольші ніж США, хоч це і не так важливо. Але чого німці самі не вводять санкціЇ ?
17.09.2025 10:24 Відповісти
Німецький цирк видає одного клоуна за іншим.
17.09.2025 10:26 Відповісти
Нарешті трампон хіба що відсмокче у *****.
17.09.2025 10:27 Відповісти
 
 