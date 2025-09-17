Вадефуль призвал США "наконец" ввести против РФ новые санкции

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал США наконец ввести дополнительные санкции против России после недавней атаки российских БпЛА на Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa.

Министр отметил, что администрация Трампа уже несколько месяцев объявляет о новых санкциях против России, призвав Вашингтон "наконец-то это сделать".

"Любой, кто явно считает себя сторонником свободы, а ни одна страна не делает это так убедительно, как Соединенные Штаты Америки, должен действовать сейчас", - подчеркнул Вадефуль.

