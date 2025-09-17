Вадефуль призвал США "наконец" ввести против РФ новые санкции
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал США наконец ввести дополнительные санкции против России после недавней атаки российских БпЛА на Польшу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa.
Министр отметил, что администрация Трампа уже несколько месяцев объявляет о новых санкциях против России, призвав Вашингтон "наконец-то это сделать".
"Любой, кто явно считает себя сторонником свободы, а ни одна страна не делает это так убедительно, как Соединенные Штаты Америки, должен действовать сейчас", - подчеркнул Вадефуль.
Топ комментарии
+3 Серый Вовк
показать весь комментарий17.09.2025 10:00 Ответить Ссылка
+3 Nub Nubov #586380
показать весь комментарий17.09.2025 10:02 Ответить Ссылка
+2 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий17.09.2025 10:19 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Серый Вовк
показать весь комментарий17.09.2025 10:00 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Nub Nubov #586380
показать весь комментарий17.09.2025 10:02 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий17.09.2025 10:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий17.09.2025 11:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Сергей Кунак
показать весь комментарий17.09.2025 10:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий17.09.2025 10:19 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Kravchenko Igor
показать весь комментарий17.09.2025 10:24 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
sky hawkA4
показать весь комментарий17.09.2025 10:26 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Gary Grant
показать весь комментарий17.09.2025 10:27 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ruslana #601225
показать весь комментарий17.09.2025 11:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль