Новости Санкции против России
Вадефуль призвал США "наконец" ввести против РФ новые санкции

В Германии призвали США ударить по РФ санкциями

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал США наконец ввести дополнительные санкции против России после недавней атаки российских БпЛА на Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa.

Министр отметил, что администрация Трампа уже несколько месяцев объявляет о новых санкциях против России, призвав Вашингтон "наконец-то это сделать".

"Любой, кто явно считает себя сторонником свободы, а ни одна страна не делает это так убедительно, как Соединенные Штаты Америки, должен действовать сейчас", - подчеркнул Вадефуль.

Читайте: Фон дер Ляйен и Трамп обсудили санкционную политику против РФ

санкции (11853) США (27912) Вадефуль Иоганн (62)
+3
Трампа не призывать а лечить надо, хотя вполне возможно, что и судить...
17.09.2025 10:00 Ответить
+3
приТрампі санкцій з боку Америки не буде, коли ви це вже усвідомите
17.09.2025 10:02 Ответить
+2
Трамп на це, не може рішитися, бо це ж вказівка фсб з московії, жувати соплі!!!
17.09.2025 10:19 Ответить
Шо ви кожен день один одного закликаєте - а Трамп закликає Європу відказатись від кацапської нафти і газу
17.09.2025 10:03 Ответить
Таруси розводять
17.09.2025 11:24 Ответить
Может тарусы дадите?
17.09.2025 10:09 Ответить
Німеччина явно ближче доПольші ніж США, хоч це і не так важливо. Але чого німці самі не вводять санкціЇ ?
17.09.2025 10:24 Ответить
Німецький цирк видає одного клоуна за іншим.
17.09.2025 10:26 Ответить
Нарешті трампон хіба що відсмокче у *****.
17.09.2025 10:27 Ответить
ага, Трамп його послухає і нарешті запровадить ті санкції. Чого б США і Європі одночасно не запровадити санкції проти росії, Китаю, Індії, Туреччини , якщо усе так просто?
17.09.2025 11:05 Ответить
 
 