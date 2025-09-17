УКР
Новини Результат роботи ППО
445

РФ випустила "Іскандер-М", С-300 та 172 БпЛА: ППО знешкодила 136 ворожих цілей. ІНФОГРАФІКА

РФ била балістикою та шахедами 17 вересня. Як відпрацювала ППО?

Російські загарбники у ніч на 17 вересня атакували Україну ракетами та безпілотниками різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах.

Так, окупанти вдарили балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300 із Ростовської та Курської обл., а також 172-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда - ТОТ Криму.

Понад 100 із БпЛА - шахеди.

"За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Читайте: Війська РФ атакували дронами Черкащину: є наслідки для критичної інфраструктури (оновлено)

Автор: 

обстріл (30903) ППО (3561) Повітряні сили (3019)
"протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА ... на півночі, півдні та сході країни"
А в центрі? Раніше вистачало ППО охороняти хоча б критичні об'єкти, а зараз ніт. Чи такі питання не можна ставити?
