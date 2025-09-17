РФ випустила "Іскандер-М", С-300 та 172 БпЛА: ППО знешкодила 136 ворожих цілей. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники у ніч на 17 вересня атакували Україну ракетами та безпілотниками різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах.

Так, окупанти вдарили балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300 із Ростовської та Курської обл., а також 172-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда - ТОТ Криму.

Понад 100 із БпЛА - шахеди.

"За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.

