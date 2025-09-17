РУС
РФ выпустила "Искандер-М", С-300 и 172 БПЛА: ПВО обезвредила 136 вражеских целей. ИНФОГРАФИКА

РФ била баллистикой и шахедами 17 сентября. Как отработала ПВО?

Российские захватчики в ночь на 17 сентября атаковали Украину ракетами и беспилотниками различных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах.

Так, оккупанты ударили баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и зенитной управляемой ракетой С-300 из Ростовской и Курской обл., а также 172-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма.

Более 100 из БпЛА - шахеды.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание ракет и 36 ударных БПЛА на 13 локациях.

Читайте: Войска РФ атаковали дронами Черкасчину: есть последствия для критической инфраструктуры (обновлено)

обстрел (29565) ПВО (3116) Воздушные силы (2678)
"протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА ... на півночі, півдні та сході країни"
А в центрі? Раніше вистачало ППО охороняти хоча б критичні об'єкти, а зараз ніт. Чи такі питання не можна ставити?
