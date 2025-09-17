УКР
Новини Візит Мецоли до України
Президентка Європарламенту Мецола бере участь у засіданні Ради

Президентка Європарламенту Роберта Мецола бере участь у засіданні Верховної Ради.

Про це під час засідання парламенту повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"У пленарному засіданні бере участь великий друг України, вельмишановна президентка Європейського парламенту Роберта Мецола", - сказав він.

Разом із нею прибула також делегація.

Роберта Мецола бере участь у засіданні Верховної Ради

Нагадаємо, 17 вересня Мецола прибула із візитом до Києва.

Читайте: У Європейському парламенті голосуватимуть за вотум недовіри президентці Європейської комісії фон дер Ляєн

ВР (15225) Європарламент (1073) Мецола Роберта (105)
в пустій раді?
чи, для цього зе!гніда збирав своїх холуїв?
наказав обов'язкову присутність та коліноприкладство?
показати весь коментар
17.09.2025 11:40 Відповісти
Да, пустопорожний трындежь. В зале 226)
показати весь коментар
17.09.2025 11:48 Відповісти
 
 