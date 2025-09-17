Президентка Європарламенту Мецола бере участь у засіданні Ради

Президентка Європарламенту Роберта Мецола бере участь у засіданні Верховної Ради.

Про це під час засідання парламенту повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"У пленарному засіданні бере участь великий друг України, вельмишановна президентка Європейського парламенту Роберта Мецола", - сказав він.

Разом із нею прибула також делегація.

Нагадаємо, 17 вересня Мецола прибула із візитом до Києва.

