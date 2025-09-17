Президент Европарламента Мецола принимает участие в заседании Верховной Рады
Президент Европарламента Роберта Мецола принимает участие в заседании Верховной Рады.
Об этом во время заседания парламента сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
"В пленарном заседании принимает участие большой друг Украины, многоуважаемый президент Европейского парламента Роберта Мецола", - сказал он.
Вместе с ней прибыла также делегация.
Напомним, 17 сентября Мецола прибыла с визитом в Киев.
