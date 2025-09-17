РУС
Новости Визит Мецольі в Украину
Президент Европарламента Мецола принимает участие в заседании Верховной Рады

Президент Европарламента Роберта Мецола принимает участие в заседании Верховной Рады.

Об этом во время заседания парламента сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"В пленарном заседании принимает участие большой друг Украины, многоуважаемый президент Европейского парламента Роберта Мецола", - сказал он.

Вместе с ней прибыла также делегация.

Роберта Мецола принимает участие в заседании Верховной Рады

Напомним, 17 сентября Мецола прибыла с визитом в Киев.

Автор: 

ВР (29418) Европарламент (1825) Мецола Роберт (84)
Сортировать:
в пустій раді?
чи, для цього зе!гніда збирав своїх холуїв?
наказав обов'язкову присутність та коліноприкладство?
показать весь комментарий
17.09.2025 11:40 Ответить
Да, пустопорожний трындежь. В зале 226)
показать весь комментарий
17.09.2025 11:48 Ответить
 
 