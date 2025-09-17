На Харківщині ворог вже скоро змінить тактику та активізується, однак Сили оборони готові до цього

На Харківщині є певні передумови того, що ворог може активізуватися, однак до Сили оборони до цього готові. Адже на відтинку - стала лінія фронту, досить гарно укріплена в інженерному, вибуховому, міновибуховому і невибуховому плані.

Про це заявив Андрій Назаренко, командир батальйону БПЛА 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські захисники готові до поновлення активних штурмів росіян, адже наші воїни постійно проводять детальну розвідку і постійне ураження виявлених об’єктів. Таким чином росіянам не дають ані накопичити сили, ані перейти в штурми. Ба більше, -коли противник намагається просунутися ДРГ-групами, переплисти воду, закріпитися в лісах, - його нищать під час пересування. Техніки ж бійці бригади не спостерігають вже давно.

Проте незабаром, зауважив Назаренко, все може змінитися. Адже йде похолодання, а це означає кардинальну зміну ворожої тактики.

