На Харьковщине враг уже скоро изменит тактику и активизируется, но Силы обороны готовы к этому
На Харьковщине есть определенные предпосылки того, что враг может активизироваться, однако Силы обороны к этому готовы. Ведь на отрезке - постоянная линия фронта, достаточно хорошо укрепленная в инженерном, взрывном, миновзрывном и невзрывном плане.
Об этом заявил Андрей Назаренко, командир батальона БПЛА 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, сообщает Цензор.НЕТ.
Украинские защитники готовы к возобновлению активных штурмов россиян, поскольку наши воины постоянно проводят детальную разведку и постоянное поражение обнаруженных объектов. Таким образом россиянам не дают ни накопить силы, ни перейти в штурмы. Более того, когда противник пытается продвинуться ДРГ-группами, переплыть воду, закрепиться в лесах, - его уничтожают во время передвижения. Техники же бойцы бригады не наблюдают уже давно.
Однако вскоре, отметил Назаренко, все может измениться. Идет похолодание, а это означает кардинальное изменение вражеской тактики.
