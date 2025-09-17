РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9471 посетитель онлайн
Новости Бои на Харьковском направлении
566 1

На Харьковщине враг уже скоро изменит тактику и активизируется, но Силы обороны готовы к этому

В Харьковской области враг уже скоро изменит тактику

На Харьковщине есть определенные предпосылки того, что враг может активизироваться, однако Силы обороны к этому готовы. Ведь на отрезке - постоянная линия фронта, достаточно хорошо укрепленная в инженерном, взрывном, миновзрывном и невзрывном плане.

Об этом заявил Андрей Назаренко, командир батальона БПЛА 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские защитники готовы к возобновлению активных штурмов россиян, поскольку наши воины постоянно проводят детальную разведку и постоянное поражение обнаруженных объектов. Таким образом россиянам не дают ни накопить силы, ни перейти в штурмы. Более того, когда противник пытается продвинуться ДРГ-группами, переплыть воду, закрепиться в лесах, - его уничтожают во время передвижения. Техники же бойцы бригады не наблюдают уже давно.

Однако вскоре, отметил Назаренко, все может измениться. Идет похолодание, а это означает кардинальное изменение вражеской тактики.

Также читайте: Россия ежедневно интенсивно обстреливает приграничье Сумщины и Харьковщины, - ГПСУ

Автор: 

армия РФ (20564) 72 отдельная механизированная бригада (249) наступление (227) Харьковская область (1592)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НУ ТАК, кацапня активізується, щоб "стройними рядами, чеканним шагом" відправитись на концерт до йосі кака.бздона
показать весь комментарий
17.09.2025 15:54 Ответить
 
 