Дії РФ у Молдові перед виборами є грубим втручанням у внутрішні справи країни, - МЗС України

Україна вважає, що дії Росії напередодні парламентських виборів у Молдові є грубим втручанням у внутрішні справи країни.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, Москва намагається дестабілізувати ситуацію у Молдові, використовуючи фінансові вливання, пропаганду, дезінформацію та інші методи впливу. "Все це становить грубе втручання у внутрішні справи Молдови", - наголосив Тихий.

Речник підкреслив, що Україна розраховує на демократичне проведення виборів у сусідній державі. "Ми бажаємо нашій дружній Молдові процвітання і безпеки, гідного рівня життя, яке забезпечує наше спільне майбутнє членство у ЄС. Ми вважаємо, що ми маємо спільно рухатися з Молдовою на цьому шляху, синхронно просуватися до членства у ЄС", - зазначив він, додавши, що інтеграція України та Молдови в ЄС є питанням миру та безпеки.

Раніше президентка Молдови Майя Санду повідомила, що РФ розширила своє втручання у вибори, зокрема впливаючи й на молдовських виборців, які проживають за кордоном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цього тижня очікується візит польської делегації на високому рівні до України, - МЗС