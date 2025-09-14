РФ використовує священників та ботів для втручання у вибори в Молдові, - Санду

Президентка Молдови Мая Санду зазначила, що Росія розширила втручання у вибори в її країні, зокрема, охопивши діаспору за кордоном напередодні парламентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише FT.

Санду заявила, що Москва посилила свою онлайн-кампанію з дезінформації.

Росія використовує священників

"Росіяни націлені на діаспору", – сказала Санду, звинувативши Москву у використанні російських православних священників для поширення російської пропаганди та розгортанні мережі ботів "Матрьошка" для створення фальшивого контенту, видаючи себе за легітимні іноземні ЗМІ.

Санду, чия проєвропейська партія "Дія та солідарність" сподівається зберегти свою більшість на виборах 28 вересня, сказала, що боїться повторення кампанії 2024 року, коли російські агенти поширювали фальшиві повідомлення про замінування на молдавських виборчих дільницях за кордоном, зокрема в Німеччині.

Минулого року молдавські служби безпеки детально описали безпрецедентний напад Росії на виборчий процес країни, звинувативши Москву у спрямуванні величезних сум грошей у колишню радянську республіку, щоб купити голоси виборців через розгалужену мережу посередників.

Санду підрахувала, що у 2024 році Росія витратила еквівалент 1% ВВП Молдови на втручання у вибори Молдови.

За словами президентки Молдови, тактика Росії еволюціонує. Злочинці, які перебувають "на зарплаті" у Москви, зараз також використовуються для провокування заворушень у молдовських в'язницях.

"Росія використовує дійсно дуже широкий спектр інструментів... намагаючись підірвати наші інституції", — зазначила вона.

Кремль традиційно заперечує свою причетність до втручання у вибори за кордоном.

Санду закликала ЄС до підтримки під час виступу в Європарламенті на початку цього тижня.

"Я хочу, щоб ЄС навчився на нашому досвіді. Молдова – це крихка демократія, але ми бачимо, що деякі дії Росії в Молдові потім "експортуються" в інші країни. Ми не повинні недооцінювати небезпеку для наших демократій", — сказала вона FT.

Брюссель торік пообіцяв Молдові економічну підтримку в розмірі 1,8 млрд євро напередодні референдуму про членство в ЄС.

Президентські вибори, що відбулися паралельно з референдумом, перетворилися на напружену боротьбу між Санду і проросійським кандидатом Александром Стояногло.

Санду виграла другий тур з 55% голосів завдяки, зокрема, голосам діаспори. Якби підраховувалися тільки голоси виборців, які проживають у Молдові, Санду програла б, оскільки місцеві виборці відвернулися від неї через зростання цін на енергоносії, пов'язане з війною РФ проти України та рішенням Молдови зменшити залежність від російських поставок.

Прогрес Молдови на шляху до вступу до ЄС зупинився, оскільки заявка Кишинева "прив'язана" до заявки України.

"З огляду на тиск, який чинить на нас Росія, і загрози, з якими ми стикаємося, інтеграція до ЄС є єдиним способом для нас вижити як демократія. Ми віримо, що ЄС має знайти рішення, щоб і Молдова, і Україна могли перейти до наступних етапів", — сказала Санду.

Вона назвала майбутні парламентські вибори останньою перешкодою на шляху Молдови до вступу в ЄС.

Партія Санду зіткнулася з сильним супротивником після того, як Стояногло оголосив про створення коаліції трьох опозиційних сил, які об'єдналися, щоб кинути виклик "Дії і солідарності".

Стояногло закликав Молдову бути в "гармонії" як із "Заходом, так і зі Сходом". Блок Стояногло "Альтернатива" номінально підтримує інтеграцію до ЄС.

Санду наголошує, що її опоненти прагнуть скасувати прогрес Молдови та повернутися до сфери впливу Росії: Кремль хоче "захопити Молдову через виборчі скриньки", — попередила вона.