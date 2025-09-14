РФ использует священников и ботов для вмешательства в выборы в Молдове, - Санду

Президент Молдовы Мая Санду отметила, что Россия расширила вмешательство в выборы в ее стране, в частности, охватив диаспору за рубежом накануне парламентских выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет FT.

Санду заявила, что Москва усилила свою онлайн-кампанию по дезинформации.

Россия использует священников

"Россияне нацелены на диаспору", - сказала Санду, обвинив Москву в использовании российских православных священников для распространения российской пропаганды и развертывании сети ботов "Матрешка" для создания фальшивого контента, выдавая себя за легитимные иностранные СМИ.

Санду, чья проевропейская партия "Действие и солидарность" надеется сохранить свое большинство на выборах 28 сентября, сказала, что боится повторения кампании 2024 года, когда российские агенты распространяли фальшивые сообщения о заминировании на молдавских избирательных участках за рубежом, в частности в Германии.

В прошлом году молдавские службы безопасности подробно описали беспрецедентное нападение России на избирательный процесс страны, обвинив Москву в направлении огромных сумм денег в бывшую советскую республику, чтобы купить голоса избирателей через разветвленную сеть посредников.

Санду подсчитала, что в 2024 году Россия потратила эквивалент 1% ВВП Молдовы на вмешательство в выборы Молдовы.

По словам президента Молдовы, тактика России эволюционирует. Преступники, которые находятся "на зарплате" у Москвы, сейчас также используются для провоцирования беспорядков в молдавских тюрьмах.

"Россия использует действительно очень широкий спектр инструментов... пытаясь подорвать наши институты", - отметила она.

Кремль традиционно отрицает свою причастность к вмешательству в выборы за рубежом.

Санду призвала ЕС к поддержке во время выступления в Европарламенте в начале этой недели.

"Я хочу, чтобы ЕС научился на нашем опыте. Молдова - это хрупкая демократия, но мы видим, что некоторые действия России в Молдове затем "экспортируются" в другие страны. Мы не должны недооценивать опасность для наших демократий", - сказала она FT.

Брюссель в прошлом году пообещал Молдове экономическую поддержку в размере 1,8 млрд евро накануне референдума о членстве в ЕС.

Президентские выборы, состоявшиеся параллельно с референдумом, превратились в напряженную борьбу между Санду и пророссийским кандидатом Александром Стояногло.

Санду выиграла второй тур с 55% голосов благодаря, в частности, голосам диаспоры. Если бы подсчитывались только голоса избирателей, проживающих в Молдове, Санду проиграла бы, поскольку местные избиратели отвернулись от нее из-за роста цен на энергоносители, связанного с войной РФ против Украины и решением Молдовы уменьшить зависимость от российских поставок.

Прогресс Молдовы на пути к вступлению в ЕС остановился, поскольку заявка Кишинева "привязана" к заявке Украины.

"Учитывая давление, которое оказывает на нас Россия, и угрозы, с которыми мы сталкиваемся, интеграция в ЕС является единственным способом для нас выжить как демократии. Мы верим, что ЕС должен найти решение, чтобы и Молдова, и Украина могли перейти к следующим этапам", - сказала Санду.

Она назвала предстоящие парламентские выборы последним препятствием на пути Молдовы к вступлению в ЕС.

Партия Санду столкнулась с сильным противником после того, как Стояногло объявил о создании коалиции трех оппозиционных сил, которые объединились, чтобы бросить вызов "Действию и солидарности".

Стояногло призвал Молдову быть в "гармонии" как с "Западом, так и с Востоком". Блок Стояногло "Альтернатива" номинально поддерживает интеграцию в ЕС.

Санду отмечает, что ее оппоненты стремятся отменить прогресс Молдовы и вернуться в сферу влияния России: Кремль хочет "захватить Молдову через избирательные урны", - предупредила она.