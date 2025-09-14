РУС
Новости Влияние РФ на выборы в Молдове
1 125 44

РФ использует священников и ботов для вмешательства в выборы в Молдове, - Санду

Санду о результатах еврореферендума

Президент Молдовы Мая Санду отметила, что Россия расширила вмешательство в выборы в ее стране, в частности, охватив диаспору за рубежом накануне парламентских выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет FT.

Санду заявила, что Москва усилила свою онлайн-кампанию по дезинформации.

Россия использует священников

"Россияне нацелены на диаспору", - сказала Санду, обвинив Москву в использовании российских православных священников для распространения российской пропаганды и развертывании сети ботов "Матрешка" для создания фальшивого контента, выдавая себя за легитимные иностранные СМИ.

Санду, чья проевропейская партия "Действие и солидарность" надеется сохранить свое большинство на выборах 28 сентября, сказала, что боится повторения кампании 2024 года, когда российские агенты распространяли фальшивые сообщения о заминировании на молдавских избирательных участках за рубежом, в частности в Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду: Вступление в ЕС для Молдовы - вопрос выживания перед агрессией России

В прошлом году молдавские службы безопасности подробно описали беспрецедентное нападение России на избирательный процесс страны, обвинив Москву в направлении огромных сумм денег в бывшую советскую республику, чтобы купить голоса избирателей через разветвленную сеть посредников.

Санду подсчитала, что в 2024 году Россия потратила эквивалент 1% ВВП Молдовы на вмешательство в выборы Молдовы.

По словам президента Молдовы, тактика России эволюционирует. Преступники, которые находятся "на зарплате" у Москвы, сейчас также используются для провоцирования беспорядков в молдавских тюрьмах.

"Россия использует действительно очень широкий спектр инструментов... пытаясь подорвать наши институты", - отметила она.

Читайте: В Молдове разоблачили схему подкупа избирателей через приложение из РФ, - полиция

Кремль традиционно отрицает свою причастность к вмешательству в выборы за рубежом.

Санду призвала ЕС к поддержке во время выступления в Европарламенте в начале этой недели.

"Я хочу, чтобы ЕС научился на нашем опыте. Молдова - это хрупкая демократия, но мы видим, что некоторые действия России в Молдове затем "экспортируются" в другие страны. Мы не должны недооценивать опасность для наших демократий", - сказала она FT.

Брюссель в прошлом году пообещал Молдове экономическую поддержку в размере 1,8 млрд евро накануне референдума о членстве в ЕС.

Президентские выборы, состоявшиеся параллельно с референдумом, превратились в напряженную борьбу между Санду и пророссийским кандидатом Александром Стояногло.

Также читайте: В Молдове предупредили о попытках России повлиять на выборы через диаспору в Европе, - Politico

Санду выиграла второй тур с 55% голосов благодаря, в частности, голосам диаспоры. Если бы подсчитывались только голоса избирателей, проживающих в Молдове, Санду проиграла бы, поскольку местные избиратели отвернулись от нее из-за роста цен на энергоносители, связанного с войной РФ против Украины и решением Молдовы уменьшить зависимость от российских поставок.

Прогресс Молдовы на пути к вступлению в ЕС остановился, поскольку заявка Кишинева "привязана" к заявке Украины.

"Учитывая давление, которое оказывает на нас Россия, и угрозы, с которыми мы сталкиваемся, интеграция в ЕС является единственным способом для нас выжить как демократии. Мы верим, что ЕС должен найти решение, чтобы и Молдова, и Украина могли перейти к следующим этапам", - сказала Санду.

Она назвала предстоящие парламентские выборы последним препятствием на пути Молдовы к вступлению в ЕС.

Партия Санду столкнулась с сильным противником после того, как Стояногло объявил о создании коалиции трех оппозиционных сил, которые объединились, чтобы бросить вызов "Действию и солидарности".

Стояногло призвал Молдову быть в "гармонии" как с "Западом, так и с Востоком". Блок Стояногло "Альтернатива" номинально поддерживает интеграцию в ЕС.

Также читайте: РФ делает ставку на раскол Молдовы накануне саммита с ЕС, - Служба внешней разведки

Санду отмечает, что ее оппоненты стремятся отменить прогресс Молдовы и вернуться в сферу влияния России: Кремль хочет "захватить Молдову через избирательные урны", - предупредила она.

Автор: 

+12
Гарна пані Президент.
Аби ще допомогти їм. Бо у мордора багато гібридних ресурсів. Цінні сусіди
14.09.2025 16:06 Ответить
+11
: Якби підраховувалися тільки голоси виборців, які проживають у Молдові, Санду програла б, оскільки місцеві виборці відвернулися від неї через зростання цін на енергоносії, пов'язане з війною РФ проти України та рішенням Молдови зменшити залежність від російських поставок. Джерело: https://censor.net/ua/n3574023

У нас так Порох програв.
Чого гірше стало, бо війна, але в телевізорі моська-мосіцчучка каде шо то Порох вкрав у них пів-вареника з тарілки і вбив брата ( у Молдові-"Молдаві")
14.09.2025 16:08 Ответить
+10
Між кремлеботами і попами РПЦ відмінність тільки у тому, що попи носять рясу
14.09.2025 16:16 Ответить
Тоді за опонента Зе було не 25%, а 15%😁
14.09.2025 18:34 Ответить
Щоб тебе і на тому світі прислідувала тупа пика наріка
14.09.2025 17:32 Ответить
А хто зробив?
14.09.2025 17:46 Ответить
Геніальний комент
14.09.2025 18:58 Ответить
ну ти і ідіот! хоч би глянув скільки виборців взагалі
14.09.2025 18:30 Ответить
вона й програла.! але через фальсифікації "демократичної" еуропи залишилася . не кажучи про те що 300000 молдован в росії не могли голосувати, придністров"я також... але ж то демократія!!! таким чином громадянка румунії сидить на шиї молдован і додушує їх...
14.09.2025 17:01 Ответить
між дурнем і розумним теж різниця невелика на перший погляд, бо і ті, і ті ніби люди...
14.09.2025 17:02 Ответить
Як тільки почали потихеньку п@дорам ряженим у платтях, під якими погони ФСБ, на хвіст наступати, так зразу втручання у справи "церкви", коли ті під@ри ведуть пряму агітацію серед своїх вірунів на користь московії або промосковського кадидата (як у 2019 році за блазня), то вони у політику не вмішуються.
14.09.2025 17:48 Ответить
ті п"дари, як ти сказав, гинуть в тому числі на фронті, поки такі убогі розповсюджують тупу брехню...
14.09.2025 18:11 Ответить
А невбогий Anatoliy Bytsko, звісно ж, тільки святу правду каже (від масковскава патріархата).
14.09.2025 18:22 Ответить
звичайно! бігати за уявними внутрішніми ворогами - можуть тільки вбогі дегенерати, які найшвидше втікають від ворога зовнішнього
14.09.2025 19:27 Ответить
А чого на "ти"? Невже ми друзі? А коли ми встигли ними стати?
14.09.2025 19:38 Ответить
то лі дєло дєрьмак! ніяких ботів, ніяких підсвідомих релігійних тем! )))
14.09.2025 16:19 Ответить
Они могут! Так и вы пыхтите! Делайте что ни будь!
14.09.2025 16:19 Ответить
Так всі ж знають - де рюзькій поп там педофілія, гомосексуалвзм брехня, нквд-кдб-фсб, масква та війна. А Бога там нема.
14.09.2025 16:19 Ответить
Ніхто не протестує проти МПЦ,влаштовує агентура країни-терориста мудрий наріт
14.09.2025 16:21 Ответить
Молдову бы принять В НАТО, на определенных условий. Пока туда не пришла рашка.
показать весь комментарий
14.09.2025 16:23 Ответить
А може просто ввести внутрішні війська Румунії з гумовтми кийками трохи приборкати вату...патріоти промовчать, а вата заховаєтбся по норах як щурі..а далі вже робота спецслужб щодо її виведення..кацапи відсосуть бо між Молдовою і рашкою стоїть ЗСУ
14.09.2025 17:22 Ответить
Накатана схема.
14.09.2025 16:28 Ответить
в румунії голосували доти - поки не вибрали тупенького миколку, який удобний брюсельським потворам урсулі і каї! так і в молдові будуть страшилу протягувати!
14.09.2025 17:05 Ответить
Московські попи то диверсанти в рясах, там Бога ніколи і не було.
14.09.2025 16:57 Ответить
надо проще попросить у Украины зеленых человечков дать им все адреса пароли явки пусть разобью все эти продажные кацапские хари -и все провокации прекратятся а шоровскии деньги забрать и на ЗСУ и сказать это не мы а кто не знаем
14.09.2025 17:10 Ответить
Ми теж ніяк попів фчбешних позбутися не можемо
14.09.2025 18:00 Ответить
 
 