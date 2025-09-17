Действия РФ в Молдове перед выборами являются грубым вмешательством во внутренние дела страны, - МИД Украины

Украина считает, что действия России накануне парламентских выборов в Молдове являются грубым вмешательством во внутренние дела страны.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, Москва пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, используя финансовые вливания, пропаганду, дезинформацию и другие методы воздействия. "Все это является грубым вмешательством во внутренние дела Молдовы", - подчеркнул Тихий.

Спикер подчеркнул, что Украина рассчитывает на демократическое проведение выборов в соседнем государстве. "Мы желаем нашей дружественной Молдове процветания и безопасности, достойного уровня жизни, которое обеспечивает наше общее будущее членство в ЕС. Мы считаем, что мы должны совместно двигаться с Молдовой на этом пути, синхронно продвигаться к членству в ЕС", - отметил он, добавив, что интеграция Украины и Молдовы в ЕС является вопросом мира и безопасности.

Ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила, что РФ расширила свое вмешательство в выборы, в том числе влияя и на молдавских избирателей, проживающих за рубежом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На этой неделе ожидается визит польской делегации на высоком уровне в Украину, - МИД