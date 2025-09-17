УКР
Через ворожий удар знеструмлена Дергачівська громада на Харківщині, - МВА

У середу, 17 вересня, внаслідок ворожої атаки була пошкоджена високовольтна лінія електропередачі, що забезпечувала електропостачання Дергачівської громади Харківської області.

Про це повідомляє очільник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 16:00 громада залишається без електроенергії. Аварійні бригади АТ "Харківобленерго" оперативно розпочали роботи з обстеження та відновлення пошкодженої інфраструктури", - сказано в повідомленні.

Посадовець додав, що з огляду на складність відновлювальних заходів, визначити точні терміни завершення ремонту наразі неможливо.

Одна людина загинула внаслідок атаки БпЛА на Дергачівську громаду Харківщини, - ОВА

Добре, що стефанчук+разумков і зеленський, разом з гончаруком+шмигалем, та ротою держсекретарів КМУ і ЦОВВ, завчасно усе підготували(одна із стратегічних галузей в Україні, - ЕНЕРГЕТИКА), відповідно до вимог ЗАКОНОДАВСТВА України!!
Керівники ГПУ СБУ, можуть це засвідчити, поки що, як свідки!?!?
17.09.2025 17:15 Відповісти
Що саме вони мали підготувати? ЛЕП під землю запити на радість тим, хто в школі не вчився?
17.09.2025 18:53 Відповісти
 
 