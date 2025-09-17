Из-за вражеского удара обесточена Дергачевская громада на Харьковщине, - ГВА
В среду, 17 сентября, в результате вражеской атаки была повреждена высоковольтная линия электропередачи, которая обеспечивала электроснабжение Дергачевской громады Харьковской области.
Об этом сообщает глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 16:00 громада остается без электроэнергии. Аварийные бригады АО "Харьковоблэнерго" оперативно начали работы по обследованию и восстановлению поврежденной инфраструктуры", - сказано в сообщении.
Чиновник добавил, что учитывая сложность восстановительных мероприятий, определить точные сроки завершения ремонта пока невозможно.
Керівники ГПУ СБУ, можуть це засвідчити, поки що, як свідки!?!?