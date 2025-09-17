Зруйновано всі адміністрабудівлі: Розглядається рішення про виведення всіх цивільних служб із Борової

У селищі Борова Харківської області зруйновано всі адміністративні будівлі й існує пряма загроза для працівників, тому розглядається рішення про виведення всіх цивільних служб.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, найважчим залишається Куп’янський напрямок. Усі сили оборони зосереджені на ліквідації диверсійно-розвідувальних груп. Наші воїни неймовірними зусиллями, але стримують окупантів.

"Приймаємо рішення про виведення всіх цивільних служб із Борової. У селищі зруйновано всі адміністративні будівлі й існує пряма загроза для працівників: ворог цілеспрямовано обстрілює екстрену медичну допомогу, підрозділи ДСНС, Нацполіцію, комунальні служби. Ми переводимо їх у більш безпечні райони, намагаючись зберегти надання всіх послуг для людей, які залишаються", - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА повідомив, що у місті Куп’янськ залишається 830 людей, загалом по напрямку - майже 5 тисяч.

Триває евакуація: за тиждень вдалося вивезти з усіх напрямків понад 300 людей.

"Однак ще раз наголошую: потрібно евакуюватися. Перебувати там — вкрай небезпечно", - додав Синєгубов.

