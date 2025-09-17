Разрушены все административные здания: Рассматривается решение о выводе всех гражданских служб из Боровой

В поселке Боровая Харьковской области разрушены все административные здания и существует прямая угроза для работников, поэтому рассматривается решение о выводе всех гражданских служб.

Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, самым тяжелым остается Купянское направление. Все силы обороны сосредоточены на ликвидации диверсионно-разведывательных групп. Наши воины невероятными усилиями, но сдерживают оккупантов.

"Принимаем решение о выводе всех гражданских служб из Боровой. В поселке разрушены все административные здания и существует прямая угроза для работников: враг целенаправленно обстреливает экстренную медицинскую помощь, подразделения ГСЧС, Нацполицию, коммунальные службы. Мы переводим их в более безопасные районы, пытаясь сохранить предоставление всех услуг для людей, которые остаются", - говорится в сообщении.

Председатель ОГА сообщил, что в городе Купянск остается 830 человек, в целом по направлению - почти 5 тысяч.

Продолжается эвакуация: за неделю удалось вывезти со всех направлений более 300 человек.

"Однако еще раз подчеркиваю: нужно эвакуироваться. Находиться там - крайне опасно", - добавил Синегубов.

