Зеленський: Росія відмовилась від наступу на Сумщині через великі втрати

Російські війська відмовилися від наступу на Сумському напрямку через значні втрати особового складу та техніки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію Суспільного.

За його словами, російське командування планувало наступ одразу на чотирьох напрямках - Сумському, Новопавлівському, Покровському та Запорізькому.

"Сумська провалилась операція, вони понесли великі втрати, передусім, особовий склад. На сьогодні вони відмовились від цього напрямку і перекинули свої засоби і особовий склад на інший напрямок. Я вважаю, що там вони понесли ще більше втрати, які ми скажемо, впродовж, я думаю, двох найближчих діб", - зазначив Зеленський.

