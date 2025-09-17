УКР
Зеленський: Росія відмовилась від наступу на Сумщині через великі втрати

зеленський

Російські війська відмовилися від наступу на Сумському напрямку через значні втрати особового складу та техніки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію Суспільного.

За його словами, російське командування планувало наступ одразу на чотирьох напрямках - Сумському, Новопавлівському, Покровському та Запорізькому. 

"Сумська провалилась операція, вони понесли великі втрати, передусім, особовий склад. На сьогодні вони відмовились від цього напрямку і перекинули свої засоби і особовий склад на інший напрямок. Я вважаю, що там вони понесли ще більше втрати, які ми скажемо, впродовж, я думаю, двох найближчих діб", - зазначив Зеленський.

Зеленський Володимир (25502) Сумська область (4232) наступ (250)
Шо ти все Суми та Суми а інші напрямки? - чого вони вже на Дніпро лізуть? -фортифікаціями там і пахне
17.09.2025 18:05 Відповісти
До самого міста скоро буде сіра зона,люди виїжджають з багатьох населених пунктів,але про це підор ЗЕ ні слова не говорить.Про втрати ЗСУ починаючи з потужної курської авантюри теж ні слова.Раха дронами утюже наші позиції.За містом скоро всі дороги будуть під сіткою.
Місцевість погана для наступу,а не великі втрати.
17.09.2025 18:20 Відповісти
Ще не вспів почути одразу-ж потужно квапиться пролепетіти "патужно"
17.09.2025 18:05 Відповісти
Хм... відмовилась... А що вони там зараз роблять? Невже відбудовують?
17.09.2025 18:11 Відповісти
своїх дохлих збирають
17.09.2025 18:12 Відповісти
А де він знає,чи відмовились? Так Буданов доповів,а чи ермак підказав?
17.09.2025 18:34 Відповісти
А вони про це знають? Щоб кацапи відмовились через втрати? Не смішно, Zєля, як завжди не смішно.
17.09.2025 19:02 Відповісти
Генштаб уже нарисовал больше миллиона "ликвидированных", все одно наступают. Зегевара опытный "военачальник", ему виднее...
