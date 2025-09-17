РУС
РУС
Зеленский: Россия отказалась от наступления на Сумщине из-за больших потерь

зеленський

Российские войска отказались от наступления на Сумском направлении из-за значительных потерь личного состава и техники.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию Суспільного.

По его словам, российское командование планировало наступление сразу на четырех направлениях - Сумском, Новопавловском, Покровском и Запорожском.

"Сумская операция провалилась, они понесли большие потери, прежде всего, личный состав. На сегодня они отказались от этого направления и перебросили свои средства и личный состав на другое направление. Я считаю, что там они понесли еще большие потери, которые мы скажем, в течение, я думаю, двух ближайших суток", - отметил Зеленский.

