Уряд схвалив низку рішень щодо додаткової підтримки ВПО, - Свириденко

Кабінет Міністрів ухвалив низку рішень, що стосуються посилення підтримки внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з прифронтових громад і з територій, де ведуться бойові дії.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Свириденко назвала 5 рішень уряду щодо підтримки ВПО:

1. Нова послуга для ВПО — медичний догляд.

Люди після евакуації зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання ВПО. Така можливість допоможе стабілізувати стан здоров’я людей, які вимушено поїхали через бойові дії. У разі необхідності — протягом 30 днів можна пройти лікування у медичному закладі.

2. Нова соцпослуга проживання для ВПО з категорії маломобільних громадян.

Надавач послуги, який приймає ВПО з числа маломобільних груп, не лише забезпечує ліжко-місцем у місці тимчасового проживання, але й надає допомогу у веденні побуту. Послуга надається у співфінансуванні з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуйовано громадян.

3. Облаштування житла для тимчасового проживання для ВПО.

Виділили 1 млрд грн субвенцій, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили, переобладнали помешкання. Важлива умова — все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення. Для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Чернігівської та Херсонської областей — 100 % будівництва чи ремонту буде покриватись за рахунок субвенції, для інших областей не більше 60 % витрат покривається за рахунок субвенції та 40% за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Читайте: Зеленський заслухав доповідь Свириденко: Доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

4. Підтримка працевлаштування ВПО.

Уряд надасть додаткову одноразову виплату 2 000 грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду.

5. Дрова на зиму для ВПО.

ВПО з числа отримувачів пільг або житлових субсидій на всій території України, які не отримали кошти від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях, зможуть придбати тверде паливо на зиму. Середній розмір виплат сягатиме 8 000 грн. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 000 домогосподарств. Виплати здійснить ПФУ після завершення виплат міжнародними організаціями у листопаді-грудні.