1 194 12

Правительство одобрило ряд решений о дополнительной поддержке ВПЛ, - Свириденко

премьер-министр Юлия Свириденко

Кабинет Министров принял ряд решений, касающихся усиления поддержки внутренне перемещенных лиц, выехавших из прифронтовых громад и с территорий, где ведутся боевые действия.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Свириденко назвала 5 решений правительства по поддержке ВПЛ:

1. Новая услуга для ВПЛ - медицинский уход.
Люди после эвакуации смогут получить дополнительную медицинскую консультацию сразу в месте временного проживания ВПЛ. Такая возможность поможет стабилизировать состояние здоровья людей, которые вынужденно уехали из-за боевых действий. В случае необходимости - в течение 30 дней можно пройти лечение в медицинском учреждении.

2. Новая соцуслуга проживания для ВПЛ из категории маломобильных граждан.
Поставщик услуги, который принимает ВПЛ из числа маломобильных групп, не только обеспечивает койко-местом в месте временного проживания, но и оказывает помощь в ведении быта. Услуга предоставляется в софинансировании из государственного и бюджетов территориальных громад, из которых эвакуированы граждане.

3. Обустройство жилья для временного проживания ВПЛ.
Выделили 1 млрд грн субвенций, чтобы органы местного самоуправления построили, восстановили, переоборудовали помещения. Важное условие - все жилье должно быть приспособлено и для маломобильных категорий населения. Для громад Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Херсонской областей - 100% строительства или ремонта будет покрываться за счет субвенции, для других областей не более 60% расходов покрывается за счет субвенции и 40% за счет местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.

Читайте: Зеленский заслушал доклад Свириденко: Поручил правительству максимально полно выполнять все социальные обязательства государства

4. Поддержка трудоустройства ВПЛ.
Правительство предоставит дополнительную единовременную выплату 2 000 грн к помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, которые непрерывно работали в течение шестимесячного периода.

5. Дрова на зиму для ВПЛ.
ВПЛ из числа получателей льгот или жилищных субсидий на всей территории Украины, которые не получили средства от международных организаций, в частности на прифронтовых территориях, смогут приобрести твердое топливо на зиму. Средний размер выплат будет достигать 8 000 грн. На дополнительную поддержку смогут рассчитывать 32 000 домохозяйств. Выплаты осуществит ПФУ после завершения выплат международными организациями в ноябре-декабре.

Автор: 

Топ комментарии
+4
Запахло виборами і згадали за ВПО Але космічну місячну виплату у 2000 грн залишили, щоб збільшити вже перед самими виборами?
показать весь комментарий
17.09.2025 19:34 Ответить
+2
Чувак саме сьогодня зареєструвавсь на Цензорі. Він ще не зрозумів, що вороги українців - кацапи, а не хтось інший
показать весь комментарий
17.09.2025 19:46 Ответить
+1
Вже почались затримки з цією подачкою. Потім повернуть виплати і всі будуть задоволені. І підвищувати вже не треба.
показать весь комментарий
17.09.2025 19:45 Ответить
Larysa Nitsoi

11 ч. ·

Не будіть звіра. Але Уряд, який забув внести в Програму своїх дій на 2025-2026р. мовний напрямок - його розбудив.
показать весь комментарий
17.09.2025 20:14 Ответить
Звільняйте стюардесу Свириденко
показать весь комментарий
17.09.2025 20:16 Ответить
показать весь комментарий
17.09.2025 20:17 Ответить
Даже англичане на кацапськой не розмовляють
показать весь комментарий
17.09.2025 20:28 Ответить
Мартіна Богуславець:
У Свириденко придумали інший спосіб, як заблокувати реформу БЕБ і просто не дали грошей на неї. За вказівкою Офісу Президента їй не вийшло заблокувати БЕБ влітку, бо почався тиск міжнародників і картонових акцій. То на 2026 рік просто не виділили бюджет аби Цивінський не провів реформу БЕБ.
Нагадаю, новому директору БЕБ Цивінському треба зараз провести переатестацію 1247 людей, очистити орган від недоброчесних і добрати майже 3000 нових людей.
Лише грошей на це все Свириденко не дала.
показать весь комментарий
17.09.2025 21:00 Ответить
Найцинічніше тут те, що на підконтрольне Офісу Зеленського ДБР бюджет збільшили на 883 мільйони, а БЕБ - на 13 тисяч гривень.
Найсмішніше ж тут те, що без реформи БЕБ не вийде детінізувати економіку, про шо МВФ вказує Свириденко.
План А був заблокувати БЕБ, не призначивши Цивінського. Намагались але не спрацювало. Пішли на план Б і просто не виділили бюджет.
Співчуваю директору БЕБ і викликам, які в нього попереду.
показать весь комментарий
17.09.2025 21:01 Ответить
 
 