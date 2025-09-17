Правительство одобрило ряд решений о дополнительной поддержке ВПЛ, - Свириденко
Кабинет Министров принял ряд решений, касающихся усиления поддержки внутренне перемещенных лиц, выехавших из прифронтовых громад и с территорий, где ведутся боевые действия.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Свириденко назвала 5 решений правительства по поддержке ВПЛ:
1. Новая услуга для ВПЛ - медицинский уход.
Люди после эвакуации смогут получить дополнительную медицинскую консультацию сразу в месте временного проживания ВПЛ. Такая возможность поможет стабилизировать состояние здоровья людей, которые вынужденно уехали из-за боевых действий. В случае необходимости - в течение 30 дней можно пройти лечение в медицинском учреждении.
2. Новая соцуслуга проживания для ВПЛ из категории маломобильных граждан.
Поставщик услуги, который принимает ВПЛ из числа маломобильных групп, не только обеспечивает койко-местом в месте временного проживания, но и оказывает помощь в ведении быта. Услуга предоставляется в софинансировании из государственного и бюджетов территориальных громад, из которых эвакуированы граждане.
3. Обустройство жилья для временного проживания ВПЛ.
Выделили 1 млрд грн субвенций, чтобы органы местного самоуправления построили, восстановили, переоборудовали помещения. Важное условие - все жилье должно быть приспособлено и для маломобильных категорий населения. Для громад Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Херсонской областей - 100% строительства или ремонта будет покрываться за счет субвенции, для других областей не более 60% расходов покрывается за счет субвенции и 40% за счет местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.
4. Поддержка трудоустройства ВПЛ.
Правительство предоставит дополнительную единовременную выплату 2 000 грн к помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, которые непрерывно работали в течение шестимесячного периода.
5. Дрова на зиму для ВПЛ.
ВПЛ из числа получателей льгот или жилищных субсидий на всей территории Украины, которые не получили средства от международных организаций, в частности на прифронтовых территориях, смогут приобрести твердое топливо на зиму. Средний размер выплат будет достигать 8 000 грн. На дополнительную поддержку смогут рассчитывать 32 000 домохозяйств. Выплаты осуществит ПФУ после завершения выплат международными организациями в ноябре-декабре.
